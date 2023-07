Kurz vor Flug von München nach Washington: Frau legt Beamten Schein vor - und darf dann nicht mit an Bord

Von: Lucas Sauter-Orengo

Lufthansa-Maschinen stehen am Abfertigungsterminal 2 in München. (Archivbild) © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Eigentlich wollte die Dame von München nach Washington fliegen. Am Münchner Airport kam ihr jedoch die Passkontrolle in die Quere - was sie versuchte mit Barem zu umgehen.

Flughafen München - Am Samstag, den 15. Juli, ereignete sich am Flughafen München ein ungewöhnlicher Vorfall, als eine 70-jährige US-Amerikanerin versuchte, einen Bundespolizisten zu bestechen. Die Frau befand sich an der Ausreisekontrolle und konnte sich nicht ordnungsgemäß ausweisen. Anstatt ihre fehlenden Dokumente zu beschaffen, versuchte sie mit einer Bestechung von 100 Dollar die Kontrolle zu umgehen.

Flughafen München: Frau versucht kurz vor Flug nach Washington Beamte zu bestechen

Gegen 16:00 Uhr wollte die US-Amerikanerin mit dem Flug LH414 nach Washington fliegen und musste wie alle anderen Passagiere die Passkontrolle passieren. Jedoch konnte sie keinen gültigen Reisepass vorlegen. Sie erklärte den Beamten, dass sie ihren Reisepass auf dem Zubringerflug von Athen nach München im Flugzeug vergessen habe. Während die Beamten bei der Fluggesellschaft nachfragten, ob der Pass gefunden worden war, bot die Frau einem Bundespolizisten 100 Dollar an, um die Kontrolle zu umgehen und ihre fehlenden Dokumente zu ignorieren.

Auf dem Weg nach Washington: Frau darf Flug nach Passkontrolle nicht antreten

Obwohl der Bundespolizist das Angebot natürlich ablehnte, ließ sich die Seniorin nicht beeindrucken und legte trotzdem einen 100-Dollar-Schein auf den Tresen .Letztendlich wurde die Dame um 1.000 Euro ärmer, da dies als Sicherheitsleistung für die Strafanzeige wegen Bestechung von der Polizeiinspektion Flughafen München auferlegt wurde. Da der Reisepass in der Zwischenzeit nicht aufgetaucht war, wurde der US-Amerikanerin die Ausreise ohne gültigen Reisepass nicht gestattet. Sie muss nun einen neuen Reisepass beim US-Konsulat beantragen.

