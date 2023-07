Weltraum-Forscher landen am Flughafen

Von: Hans Moritz

Volle Kraft voraus (v. l.): TUM-Präsident Thomas Hofmann, Finanzminister Albert Füracker und die FMG-Geschäftsführer Jost Lammers und Nathalie Leroy. © Hans Moritz

Am Mittwoch ist am Flughafen der Lab Campus eröffnet worden. Zum einen sind das zwei wuchtige Gebäude. Es ist aber auch die Philosophie von morgen. Vor allem ein Player sorgt für Aufsehen.

Flughafen - Flughafen – Die eigentliche Aufgabe eines Flughafens ist es, Luftverkehr zu ermöglichen. Doch die Flughafen München GmbH (FMG) verdient auch mit Geschäften, Restaurants und nicht zuletzt Parkhäusern ihr Geld. Nach jahrelanger Planung und teils mehr als drei Jahren Bauzeit geht nun ein weiteres, großes Geschäftsfeld an den Start. FMG-Chef Jost Lammers und Finanzminister sowie Aufsichtsratschef Albert Füracker haben am Mittwoch offiziell den Lab Campus in Betrieb genommen.



Die ersten beiden Gebäude, errichtet für einen dreistelligen Millionenbetrag, sind fertig. Die FMG und ihr Lab-Campus-Geschäftsführer Marc Wagener gelten sie als erste Bausteine eines Innovations-Campus, an dem Forschung, Wissenschaft, Lehre und Praxis für Zukunftstechnologie zusammenfinden sollen. Die Technische Universität München baut hier ihren Forschungsstandort für die Luft- und Raumfahrt aus.



Darüber hinaus gibt es bereits drei weitere Mieter – neben der von Schwaig umgezogenen Airport Academy die Deutsche Flugsicherung sowie Amplimind, ein Joint Venture von Audi und Lufthansa, das an IT-Lösungen tüftelt.



FMG-Chef Jost Lammers erklärte beim Festakt, man wolle hier „einen wichtigen Forschungsstandort in Bayern entwickeln, der eine große Bereicherung für die Flughafenregion darstellt“. Deswegen habe man das Projekt auch trotz Corona-Krise mit ihren schweren wirtschaftlichen Einschlägen fortgesetzt.



Aufsichtsratsvorsitzender Albert Füracker sprach von einem „Innovationszentrum völlig neuer Prägung“. Der Flughafen sei ein „Musterbeispiel für Entwicklung, Vernetzung und Internationalität“. Der Lab Campus solle interdisziplinär Menschen, Ideen und Techniken zusammenbringen. „Wir müssen wieder mehr an Lösungen arbeiten und nicht nur Probleme benennen und analysieren“, so Füracker, der den Ingenieursstandort Deutschland so wieder stärken will. Es sei erfreulich, dass der Kostenrahmen habe eingehalten werden können. Allerdings habe man einen zeitlichen Verzug erlebt. Und er betonte: „Wie alle Investitionen hat auch den Lab Campus der Flughafen selbst bezahlt, ohne jegliches Steuergeld.“



Laut Füracker steht der Lab Campus auch für eine nicht zuletzt durch die Pandemie veränderte Arbeitswelt – Kreativität, branchenübergreifender Austausch und Flexibilität. Auch er habe erst lernen müssen: „Kreativität entsteht an der Kaffeemaschine.“ Beim Rundgang konnte Wagener zeigen, wie das in der Praxis aussieht: große, helle Räume und in beiden Neubauten lichtdurchflutete Foyers, in denen man sich ihm zufolge treffen und austauschen soll.



Fünf Jahre gibt es die FMG-Tochter Lab Campus nun schon. Die Fertigstellung und Nutzung fällt in die Zeit, in der der Freistaat Bayern mit Hilfe der Technischen Universität München sein Profil in Sachen Luft- und Raumfahrt schärfen will. TUM-Präsident Thomas Hofmann sprach dann auch „von dem perfekten Standort“. Man sei froh, sich hier mit dem „Department of Aerospace und Geodesy“ ansiedeln zu können. Für die Luft- und Raumfahrt sei der Flughafen ein idealer Platz. Hofmann berichtete, es gebe bereits 27 Professoren, noch einmal so viele sollen nach München gelockt werden. Es werde auch nicht bei den 500 Studierenden bleiben, zeigte sich der Chef der besten Universität der Republik überzeugt. Es handle sich um offene junge Leute, die das Potenzial hätten, das Land voranzubringen. Dabei richtete er den Blick in die Zukunft: „Wir brauchen Labore, Hörsäle, Werkstätten.“ Denn Hofmann will nicht nur Forschung, „hier ist auch die Umsetzung möglich“.



Platz ist an der Nordallee genug. Was das heißt, wurde in der Airport Academy sichtbar, wo Studenten eine medizinische Notfalldrohne sowie eine Rakete mit Bauteilen aus dem 3D-Drucker vorstellten. FMG-Finanzvorständin Nathalie Leroy brachte es so auf den Punkt: „Hier entsteht Zukunft.“ Dafür steht eine Fläche von einer halben Million Quadratmetern zur Verfügung – etwa 70 Fußballfelder. Das erste Quartier ist fertig, drei weitere sind möglich. Hinzu kommen zwei neue Parkhäuser. ham