Flughafen-Umland in Zeiten von Corona: Weniger Lärm aus der Luft

Groß Freude kommt freilich trotzdem nicht auf

von Markus Schwarzkugler schließen

Die Corona-Krise hat, wenn man so will, auch positive Begleiterscheinungen. In den vom Flughafenlärm geplagten Orten ist es aufgrund der zurückgehenden Flugbewegungen derzeit wesentlich ruhiger als sonst. Die Stimmung dort hebt das in der aktuellen Lage freilich nicht. Lieber kein Corona, dafür den gewohnten Lärm, lautet hier der Tenor.