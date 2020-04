Zöllner stellen 360 Kilo Kaudrogen sicher

Die undatierte Aufnahme zeigt die Kaudroge Khat auf einem Tisch. Am Flughafen München haben Zollbeamte 360 Kilogramm Khat in insgesamt 36 Paketen entdeckt.

Großer Fund am Flughafen München

von Markus Schwarzkugler schließen

360 Kilogramm Khat haben Münchner Flughafenzöllner im März in 36 Postpaketen aus Indien entdeckt. Das hat das Hauptzollamt München in einer Pressemitteilung berichtet. Die Kaudroge war jeweils in Zehn-Kilo-Packerl versteckt gewesen.