36 Kilo Marihuana sichergestellt

Von: Hans Moritz

Mit dem Röntgengerät wurden die Drogen gefunden. © Zoll München

Volltreffer für den Zoll am Münchner Flughafen: Die Beamten konnten 36 Kilogramm Marihuana sicherstellen. Entdeckt wurde es bei der Röntgenkontrolle des Gepäcks eines 46-Jährigen, der nur auf der Durchreise war.

Flughafen - „Die Drogen befanden sich in zwei nachgesandten Koffern. Deren Besitzer war weiter nach Zypern geflogen, wo er dann von den zyprischen Zollkollegen festgenommen wurde“, so Marie Müller, Sprecherin des Hauptzollamts München. Die Ermittlungen dauern an. ham