„Die Startbahn ins Berufsleben“

Von: Hans Moritz

Teilen

Erst Talk, dann Torte (v. l.): Robert Scharpf, Jan-Henrik Andersson, Theresa Fleidl, Anita Meinelt, Ulrike Scharf, Hans Moritz und Hubert Schöffmann. © Lea Warmedinger

Mit Begleitung eines Streichquartetts der Musikschule Freising hat im Airbräu die Eröffnung der diesjährigen Berufsfit stattgefunden. Gleichzeitig wurde das 25-jährige Bestehen der Berufsorientierungsmesse gefeiert.

Flughafen - Nach der Begrüßung durch Schirmherr und Flughafenchef Jost Lammers fand eine Talkrunde statt, an der Organisatorin Theresa Fleidl, FMG-Personalchef Robert Scharpf, Sozialministerin Ulrike Scharf und der Bildungspolitische Sprecher der IHK, Hubert Schöffmann, teilnahmen. Die Moderation übernahm der Journalist Hans Moritz.



„In diesem Jahr haben wir uns erstmals entschieden, die Messe im München Airport Center (MAC) zu veranstalten“, erklärte Lammers. „In unserem ,Wohnzimmer‘ am Flughafen München bringen wir Offenheit und Begegnung zusammen – alles, was den Flughafen ausmacht.“ Lammers nannte die Messe „eine Startbahn ins Berufsleben“.



Theresa Fleidl, Hauptorganisatorin und Vorsitzende des Netzwerks SchuleWirtschaft Freising–Erding–Flughafen, sagte, sie sei fasziniert von der großen Vielfalt der Region. „Unser Erfolgsgeheimnis ist seit 25 Jahren, dass wir keine kommerzielle Messe sind. Wir bringen Unternehmen in der Region mit Ausbildungssuchenden zusammen und unterstützen Orientierungslose, den richtigen Beruf zu finden.“ Darum sei die Berufsfit eine Orientierungsmesse.



Vor 25 Jahren entstand die Berufsfit im Netzwerk SchuleWirtschaft – „damals, weil es viel zu wenig Lehrstellen gab“, erinnerte Fleidl. Heute sei die Situation umgekehrt.



„Mit über 300 Ausbildungsberufen in Deutschland ist die Auswahl fast schon zu groß“, meinte Ministerin Scharf. Bei der Berufsfit könne man zudem ein „Gespür für die Arbeitgeber und das Umfeld bekommen“. Weiter betonte sie, wie wichtig die Unterstützung der Familien bei der Berufswahl sei. Zudem warb Scharf für mehr Diversifizierung. „Es ist dramatisch, dass von diesen vielen Ausbildungsberufen Mädchen immer nur aus zehn auswählen. Dabei ist so viel mehr geboten.“ Sie appellierte an die Mädchen, bei der Orientierung neugierig zu bleiben und sich auch für naturwissenschaftliche Berufe zu öffnen.



IHK-Bildungsexperte Schöffmann rückte den Fachkräftemangel in den Fokus. „Der zieht sich durch alle Qualifikationsstufen und Regionen.“ Die Antwort auf dieser Frage entscheide über den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Landes. „Berufliche Aus- und Fortbildung ist dabei eine der tragenden Säulen“, verdeutlichte er. Schöffmann sprach seinen „allerhöchsten Respekt“ den Unternehmen aus, „die trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen ihr Ausbildungsangebot aufrecht erhalten“.



„Der Flughafen ist wieder da“, verkündete Personalchef Scharpf. Dieser habe mit keiner Kündigung während der Pandemie als Arbeitgeber gezeigt, „dass mit der Krise verantwortungsvoll umgegangen werden kann“. Was den Wirtschaftsstandort nun stark mache, seien sowohl beruflich als auch akademisch Qualifizierte. Jedoch werde „die Nachfrage nach Aussagen der Unternehmen bei beruflich Qualifizierten am höchsten sein“, so Scharpf. „Trotzdem verdienen beide Wege Respekt.“



Er betonte zudem, wie wichtig Veranstaltungen in Präsenz trotz Digitalisierung seien. „Es gibt keinen Ersatz für das persönliche Kennenlernen.“



Scharf bestätigte, „dass die Bemühungen der Unternehmen um Bewerber am besten über direkte Begegnungen erfolgen“. So hätten sie die beste Chance zu zeigen, was den Beruf ausmacht.



Fleidl wünschte sich für die Zukunft, „dass die „Berufsfit weiterhin so viele begeisterte Unterstützer haben wird“. Sprach’s, und ließ eine große Geburtstagstorte anschneiden.

LEA WARMEDINGER