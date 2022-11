Der Moos-Airport wappnet sich gegen Frau Holle

Winterdienst-Kolonne bereit

Von Hans Moritz schließen

Seit 1. November steht am Flughafen München die Winterdienst-Kolonne mit 181 Fahrzeugen und mehr als 600 Einsatzkräften bereit.

Flughafen - In einigen Teilen Deutschlands hat es bereits geschneit. Am Münchner Flughafen ist man für den Flockenwirbel gerüstet, teilt die FMG mit. Seit 1. November stehen gesondert geschulte Mitarbeiter rund um die Uhr auf Abruf bereit. Die Winterdienst-Kolonne umfasst 181 Fahrzeuge, darunter 66 Traktoren von Betrieben aus dem Umland. Insgesamt sind im Winterdienst mehr als 600 Männer und Frauen im Einsatz, von denen rund 520 aus der Landwirtschaft und von Fuhrunternehmen aus der Region kommen.

Pro Schicht sorgen bis zu 190 Einsatzkräfte für schnee- und eisfreie Flächen innerhalb des Flughafenzauns. Um einen möglichst reibungslosen Flughafenbetrieb zu gewährleisten, müssen bei Schneefall große Areale geräumt werden: Allein die zwei Start- und Landebahnen, Vorfelder und Rollwege umfassen rund 5,6 Millionen Quadratmeter, umgerechnet mehr als 780 Fußballfelder. Die Räumung einer Start- und Landebahn am Münchner Flughafen dauert etwa 30 Minuten. Zum Einsatz kommen neben Traktoren mit Schneepflügen auch zahlreiche Spezialfahrzeuge, darunter 22 Kehrblasgeräte, sechs Verladefräsen sowie zwei Pistenraupen. Die geräumten Schneemassen werden auf sechs eigens eingerichtete Schneedeponien verfrachtet. Pro Saison kommen hier insgesamt bis zu 2,2 Millionen Kubikmeter Schnee zusammen. Ein unterirdisches Auffangbecken sorgt dafür, dass das dabei entstehende Schmelzwasser nicht in die Umwelt gelangt. 18 Messstellen sowie der Deutsche Wetterdienst zeigen rechtzeitig an, wann die Verkehrsleiter die Räumkommandos in Gang setzen muss. Um die Enteisung der Maschinen kümmern sich 22 „Eisbären“, Spezialfahrzeuge mit langen Auslegern. Bis zu 15 000 Maschinen werden laut FMG jedes Jahr enteist. Die Flüssigkeit wird aufgefangen und zu 70 Prozent recycelt.