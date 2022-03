Hilfstransport mit 3000 Decken, Feldbetten, Fertiggerichten und mehr

Von: Hans Moritz

Unermüdliche Helfer (v. l.) Thomas Bihler vom Flughafenverein, Peter Sigl (Flughafenfeuerwehr), Lorand Szüszner (Johanniter) und Theo Kunze (Flughafenverein). © Hans Moritz

Der Flughafenverein schickt einen ersten Sattelzug mit Hilfsgütern für die Ukraine. Ein Zentrallager in Ungarn ist geplant.

Flughafen – Nur 24 Stunden nach dem Hilfskonvoi des Vereins „Helferschwein“ von Eichenried aus hat sich am Donnerstagmittag erneut ein 40-Tonner voller Hilfsgüter auf dem Weg in Richtung Ukraine gemacht. Der Flughafenverein hat binnen weniger Tage rund 30 Tonnen Sachspenden gesammelt, weitere Fahrten sollen in den nächsten Tagen folgen, kündigt Thomas Bihler, Vorsitzender des Flughafenvereins, an. Von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und der Feuerwehren im Umland zeigt sich Bihler tief beeindruckt.

Für den Transport haben der Verein und die Johanniter Auslandshilfe Mittelfranken einen 40-Tonner einer rumänischen Spedition gechartert. An Bord hat er 3000 Decken, Schlafsäcke, neun Paletten mit Desinfektionsmittel, Batterien, Kühlschränke, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel, Feldbetten, über 1000 Verbandskästen sowie Fertiggerichte und langlebige Konserven.

Der Lkw nahm Kurs auf Ungarn. In der zehn Autostunden entfernten Stadt Debrecen, so Lorand Szüszner von der Johanniter Auslandshilfe Mittelfranken, baue seine Organisation ein Zentrallager für die Versorgung der Menschen auf – nicht nur für Ukrainer im Kriegsgebiet, sondern auch für Geflüchtete, die vorerst bei Privatleuten unterkommen. Auch in Rumänien werde ein Versorgungszentrum entstehen.

Bihler kündigt weitere Hilfslieferungen an, zu Wochenbeginn werden etwa zehn Notstromaggregate ins Kriegsgebiet geliefert sowie erneut haltbare Lebensmittel und Energieriegel. Die Spendenannahme dafür findet am Montag und Dienstag von 9 bis 15 Uhr neben der Polizeiinspektion Flughafen an der Nordallee statt. Auch Kliniken, darunter ein Kinderkrankenhaus in Kiew, werde man beliefern.

Hilfslieferungen haben die Erdinger Autohäuser angekündigt, die Verbandskästen sammeln, sowie die Fluggesellschaften Lufthansa, Emirates und United Airlines.

„Besonders dankbar bin ich den Feuerwehren im Umland, die Nachtschichten für uns geschoben haben“, sagt Bihler, der selbst in die Ukraine fahren wird. Das Fahrzeug stellt ihm BMW zur Verfügung. Sein Ziel: „Ich werde Flüchtlinge mit zurückbringen.“ Bihlers erstes Fazit: „So viel Hilfsbereitschaft habe ich in 25 Jahren Flughafenverein nicht erlebt.“

Infos auf www.flughafenverein.de