Freispruch trotz „Heil Hitler“-Ruf

Von: Daniela Oldach

Freispruch lautete das Urteil für einen psychisch kranken Mann vor dem Amtsgericht Erding. © Uli Deck/dpa

Mit Wollsocken, Jeans und Nachthemd bekleidet, zotteligen Haaren und verschüchtertem Blick: Fast bekam man mit dem Angeklagten Mitleid, als er sich vor Richter Andreas Wassermann am Amtsgericht Erding wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, genauer gesagt einem „Heil Hitler“-Ruf, verantworten musste. Trotz der Schwere des Vorwurfs wurde aber auch die ganze Lebenstragik des 50-Jährigen deutlich, der am Ende wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wurde.

Erding/Flughafen – Nach dem Schulabschluss bekam der Mann sein Leben nicht auf die Reihe. Eine Ausbildung hat er nicht absolviert, sein Werdegang ist geprägt von psychischen Problemen. Krankenhausaufenthalte wechselten sich mit dem Vagabundieren durch Bayern ab. Und so tauchte der Angeklagte trotz ausgesprochenen Hausverbots immer wieder am Flughafen im Erdinger Moos auf. Belästigt habe er dabei nie jemanden, erklärten die als Zeugen vernommenen Polizeibeamten.

Als der Angeklagte aber im April dieses Jahres beim Drogeriemarkt Müller an der Terminalstraße auftauchte, verschärfte sich die Situation. Auch hier hatte er wegen eines früheren Diebstahls Hausverbot. Eine Angestellte erkannte ihn und verwies ihn des Ladens. Zuerst weigerte er sich und meinte, dass das Verbot seinem Bruder gelte. Daraufhin habe die Angestellte mit der Polizei gedroht. Beim Verlassen der Drogerie soll der Angeklagte dann „Heil Hitler“ gesagt haben.

„Hat das noch jemand gehört?“, fragte Wassermann nach. „Nur ich und meine Chefin. Im Markt war wegen der Corona-Zeit wenig los“, sagte sie. Kunden hätten das nicht mitbekommen. „Für mich war es beleidigend, für meine Chefin nicht. Ich bin da anders, vielleicht wegen meiner Hautfarbe“, sagte die dunkelhäutige Zeugin. „Das war leise, er hat es nicht laut gesagt“, ergänzte sie. Einen entsprechenden Gruß habe er aber nicht gezeigt.

So fielen die weiteren fünf Missachtungen des Hausverbots nicht ins Gewicht. Vielmehr stellte sich die Frage, ob der Angeklagte aufgrund seiner psychischen Erkrankung überhaupt schuldfähig und auch der rechten Szene zuzuordnen sei. Sachverständiger Franz Xaver Obermaier hatte den Angeklagten bereits dreimal untersucht und ein umfassendes Gutachten erstellt. Sein Vortrag sprach Bände. Habe der Angeklagte mal Geld gehabt, habe er in Pensionen übernachtet. Bei seinen Aufenthalten am Flughafen habe er immer versucht, sich zurückzuziehen.

Laut Obermaier hat er einen ausgeprägten Verfolgungswahn: Polizei und der Staatsschutz seien hinter ihm her, in seinem Kopf sei ein Chip eingebaut. Deshalb fahre er oft ziellos hin und her, da er denke, dass er von den Behörden verfolgt werde. Hinweise auf einen Kontakt zur rechten Szene gebe es nicht. „Ich denke, dass es eher eine spontane Äußerung war“, befand Obermaier. Er erkannte eine krankheitsbedingte Aufhebung der Steuerungsfähigkeit.

Der 50-Jährige sei derzeit stationär in einem psychiatrischen Klinikum untergebracht. Dort lasse er zumindest teilweise Körperpflege und die Behandlung seiner offenen Beine zu. Es sei zudem geplant, ihn in einer geschlossenen Pflegeeinrichtung unterzubringen. Das Urteil schien fast schon nebensächlich: Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Damit folgte Wassermann dem Antrag von Staatsanwältin Oksana Walger.