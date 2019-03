Großbaustelle Flughafen

Das gab’s in der 27-jährigen Geschichte des Münchner Flughafens im Erdinger Moos noch nie: 14 große Bauprojekte finden heuer parallel zueinander statt. Kurios: Die wenigsten betreffen den Flugverkehr selbst.

Deutschlands zweitgrößter Flughafen befindet sich in einem tief greifenden Wandel.

Unter den Vorhaben befinden sich auch zwei sehr große. Im Osten des Terminals 2 wird seit Sommer 2018 der Tunnel für den S-Bahn-Ringschluss in Richtung Erding gegraben. Diesen wird die FMG nach Fertigstellung der Deutschen Bahn überlassen. Die 1,8 Kilometer lange Strecke soll bis 2025 bis zur neuen Haltestelle und Wendeanlage in Schwaigerloh (Gemeinde Oberding) befahrbar sein.

Senkrecht zum Terminal 1 entsteht der neue, 350 Meter lange T1-Pier. Ab 2023 kann hier ein gutes Dutzend zusätzlicher Maschinen andocken. Im Terminal selbst steht dann eine deutlich größere Fläche für Geschäfte zur Verfügung.

Nördlich der 2018 fertiggestellten Immobilienzentrale an der Nordallee baut die FMG bis 2020 einen neuen Handwerkerhof. Hier könnte auch die Malteser-Rettungswache endlich eine dauerhafte und ausreichend groß bemessene Bleibe finden. Daran angrenzend ist das neue Logistikzentrum der FMG und mehrerer Tochtergesellschaften geplant. Damit entfallen extern angemietete Flächen. In dessen Nachbarschaft erweitert der Flughafen sein Stellplatzangebot um die so genannten Parkpaletten P 43 und P 44, unter anderem für den neuen Hightech-Standort LabCampus. In unmittelbarer Nähe des Towers realisiert der Airport das Parkhaus P 22 mit insgesamt 2400 Stellplätzen für Passagiere und Mitarbeiter. Die ersten 700 sind ab 2020 verfügbar, der Rest 2021.

Neben der Brücke über die Zentralallee von der Autobahn A 92 zu den Terminals haben Arbeiter den Boden für das dritte Flughafenhotel bereitet. Ab Ende 2021 bietet Ibis-Budget eigenen Angaben zufolge preiswertes Übernachten in 350 Zimmern an. Betreiber wird die FMG-Tochter Allresto sein.

Bis Ende kommenden Jahres soll die Verkehrserschließung im Osten des Moos-Airports verbessert sein. Die Erdinger Allee wird ab der Flughafentangente Ost (FTO) vierspurig ausgebaut. In diesem Zuge entsteht der neue Südring, der zwei Zufahrten zu den Terminals erlaubt.

Für eine bessere straßenseitige Erschließung sorgt zudem der Knoten West Null. Er wird benötigt, um die neuen Areale im Westen des Flughafens anzubinden. Zentrales Bauwerk ist eine zweite Brücke über die Zentralallee.

Davon profitieren wird unter anderem Audi. Der Ingolstädter Konzern errichtet ein weiteres Testcenter mit öffentlicher Stromtankstelle. Mit der Inbetriebnahme rechnet Audi bis Sommer 2019.

Auch BMW tritt im Westen des Flughafens als Bauherr auf. Noch heuer dürfte das neue BMW-Servicezentrum an den Start gehen.

Ebenfalls auf dem LabCampus schultert die FMG ihr Schulungszentrum Airport Academy mit 14 500 Quadratmetern Nutzfläche. Direkt daneben wächst ein weiteres Bürogebäude mit 30 000 Quadratmetern Nutzfläche in die Höhe.

Viele dieser Vorhaben zeigen, dass die FMG neue und zusätzliche Wege sucht, als Unternehmen weiter stabil und profitabel zu bleiben. Finanzvorstand Thomas Weyer sagte der Flughafenzeitung Motion, dass man gegen temporäre konjunkturelle Schwankungen gewappnet sei. Vor dem Hintergrund weltwirtschaftlicher Unsicherheiten und des internationalen Wettbewerbs im Luftverkehr „dürfen wir uns allerdings nicht allein auf die Erlöse aus dem klassischen Aviation-Segment verlassen. Daher ist es wichtig, dass wir uns breiter aufstellen“. Deshalb erschließe man „neue strategische Geschäftsfelder“. Allein der LabCampus soll nach Berechnung Weyers nach dem Endausbau 20 bis 25 Millionen Euro in die FMG-Kasse spülen – pro Jahr.