Großeinsatz am Flughafen München: Drei Verletzte bei Unfall mit Kühlmittel

Von: Hans Moritz

Die Flughafenfeuerwehr musste am Donnerstagnachmittag ins MAC ausrücken. (Symbolbild) © Hans Moritz

Aus der Kühlanlage eines Lokals im München Airport Center ist am Donnerstag gegen 15 Uhr Kühlmittel ausgetreten. Daraufhin wurden zahlreiche Retter alarmiert.

Flughafen - Zu einem Zwischenfall ist es am Donnerstagnachmittag im München Airport Center gekommen: Laut Polizei trat gegen 15 Uhr aus der Kühlanlage eines dortigen Lokals gasförmiges Kältemittel aus. Drei Arbeiter eines beauftragten Unternehmens, die Wartungsarbeiten in dem Kühlraum durchführten, wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Einer von ihnen kam mit Atemwegsbeschwerden in eine Klinik.

Gäste und Passagiere kamen nicht zu Schaden, da zwischen dem Kühlraum und dem Gaststättenbereich keine direkte Verbindung bestand. Gegen 15 Uhr lief ein Großeinsatz an, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Der Flughafenfeuerwehr gelang es schnell, den ausgetretenen Stoff zu neutralisieren. Die Ursache des Unfalls ist unklar.

