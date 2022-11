Winter- und Weihnachtsmarkt ist zurück

Im München Airport Center

Von Hans Moritz

Nach zweijähriger Pause findet am Flughafen wieder der Weihnachts- und Wintermarkt statt – traditionell im München Airport Center (MAC). Von Samstag, 19. November, bis Montag, 26. Dezember, öffnet der Markt täglich um 11 Uhr.

Flughafen - Aufgebaut sind mehr als 40 Stände mit Kunsthandwerk, Bekleidung, Schmuck und Spielwaren sowie kulinarischen Köstlichkeiten.



Wieder mit dabei ist die Eisfläche für Kufenflitzer und Eisstockschützen. Allerdings ist sie aus Gründen des Klimaschutzes nicht mehr aus echtem Eis, sondern aus einem speziellen Kunststoff. Geöffnet ist sie von 11 bis 20 Uhr. Die Nutzung der Bahn inklusive Leihschuhe oder Schliff der eigenen Schlittschuhe kostet fünf Euro pro Person, die Nutzung der Eisstockbahn zehn Euro je Stunde. Zudem gibt es ein breites Programm mit Livemusik.



Am Eröffnungstag, 19. November, findet von 12 bis 15 Uhr ein großes Adventskranzbinden statt, bei dem Besucher selbst aktiv werden können. Auf die Kleinen wartet ein Kinderprogramm. Am Dienstag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus mit Geschenken. Am Freitag, 16. Dezember, liest er Weihnachtsgeschichten auf der Bühne vor.



Auch die Lichterfahrten über die Vorfelder werden in diesem Advent wieder angeboten. Die Touren starten täglich (außer an Heiligabend) um 17 und 18 Uhr ab dem MAC. Von Freitag bis Sonntag wird darüber hinaus auch jeweils eine Fahrt um 16 Uhr angeboten. Für Erwachsene kostet die Fahrt zwölf Euro, für Senioren, Schüler, Studenten und Kinder sieben Euro. Kinder unter fünf Jahren sind gratis. Eine Reservierung wird empfohlen.



Geöffnet ist der Weihnachts- und Wintermarkt von Montag bis Donnerstag bis 20 Uhr, freitags, samstags und sonntags bis 21 Uhr. Am 24. Dezember ist bis 16 Uhr geöffnet.



Besucher können drei Stunden lang kostenlos im Parkhaus P 20 parken. ham



Weitere Informationen zu Markt, Veranstaltungsprogramm sowie Lichterfahrten im Internet unter: www.munich-airport.de/weihnachts-wintermarkt und www.munich-airport.de/lichterfahrten.