Im Schatten des Flughafens: Der Blüh-Hügel und sein Geheimnis

Von: Hans Moritz

In grüner Mission: FMG-Generalbevollmächtigter Dr. Josef Schwendner (l.) und Flughafen-Umweltchef Herrmann Blomeyer (4. v. l.) mit Saathelfern. © Alex Tino Friedel/FMG

Ein Flughafen besteht nur auf den ersten Blick vor allem aus Glas, Stahl und vor allem Beton. Es gibt auch grüne Oasen.

Flughafen - Eine davon ist der Aussichtshügel an der südlichen Start- und Landebahn an der Straße zwischen Schwaig und Hallbergmoos. Was viele Besucher nicht sehen, wenn sie nach Fliegern Ausschau halten: Sie stehen mitten in einer ökologisch wertvollen Blühwiese.



Doch ein solches Refugium schafft sich nicht von alleine. Deswegen rückte die Umweltabteilung der Flughafengesellschaft nun aus, um eine Nachsaat vorzunehmen. Mit dabei: FMG-Umweltchef Herrmann Blomayer und -Generalbevollmächtigter Dr. Josef Schwendner.



Die FMG teilt per Presseerklärung mit, dass die Ansaat bereits im Mai erfolgt sei, nun habe man kleine Lücken geschlossen – mit Saatgut aus der Region. Durch die Ansaat werde der Lebensraum am Aussichtshügel verbessert und diene einer Vielzahl an Artengruppen wie Singvögeln, Spinnen, Hummeln & Co. als Nahrungsquelle und Rückzugsort.



Neben dem neu geschaffenen Lebensraum wird die eigens konzipierte Schautafel zukünftige Besucher des Aussichtshügels Süd über verschiedene Aspekte des entstandenen Biotops informieren. ham