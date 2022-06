Klima-Kerosin aus Bayern

Von: Hans Moritz

Teilen

Bereit für mehr Klimaschutz im Luftverkehr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Ministerpräsident Markus Söder und FMG-Chef Jost Lammers (v. r.) stellten die bayerische SAF-Strategie hoch über dem Vorfeld-Ost vor. © Stephan Goerlich

In Bayern soll eine eigene Produktionsstätte für synthetisches Flugbenzin („Sustainable Aviation Fuels“/SAF) entstehen. Nur so könne der Luftverkehr klimafreundlicher werden.

Flughafen - Dies bekräftigten am Donnerstag Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Flughafenchef Jost Lammers bei einem Kongress der Arbeitsgruppe „Cleantech“ am Münchner Flughafen. Als möglichen Standort deutete Aiwanger Burghausen an.



SAF entsteht im Power-to-Liquid-Verfahren. Grundbestandteile sind Strom aus Sonne, Wasser oder Wind und CO2 aus der Luft. Der so generierte Kraftstoff ist klimaneutral.



Die Zeit drängt. Laut Bundes-Immissionsschutzgesetz müssen ab 2026 0,5, ab 2028 ein und ab 2030 zwei Prozent des in Deutschland verwendeten Kerosins aus nicht-biogenen erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Beim derzeitigen jährlichen Verbrauch in Deutschland von rund zehn Millionen Tonnen entspricht dies 50 000 Tonnen in 2026 und 200 000 Tonnen in 2030.



Um das halbe Prozent SAF zu erzeugen, sprich die 50 000 Tonnen, rechnete Aiwanger vor, bräuchte man vier Terawatt Strom. Das entspräche einem Drittel der Jahresleistung des Atomkraftwerks bei Landshut oder der Leistung von 300 Windrädern. Diese Dimensionen zeigten „dass wir das alleine nicht schaffen“. Man brauche internationale Partner in Industrie und Wissenschaft. Das SAF könnte mit den Schiffen geliefert werden, die derzeit Rohöl fahren.



Wie sehr die Zeit eilt, machte Aiwanger mit dem Hinweis deutlich: „Herr Lammers und ich wollen eigentlich gar keine Machbarkeitsstudie, weil wir wissen, dass wir es brauchen. Wir werden das Kind hier zur Welt bringen.“ Die am Donnerstag ausgerufene Alarmstufe Gas zeigt laut Aiwanger, „wie die Hütte brennt“.



Das Wirtschaftsministerium hatte bereits 2020 die Arbeitsgruppe „Cleantech in der Luftfahrt“ ins Leben gerufen. Die Machbarkeitsstudie hat Aiwanger natürlich doch in Auftrag gegeben. Mit ersten Ergebnissen rechne er in wenigen Wochen. Beteiligt sind unter anderem die Lufthansa, der Mineralölkonzern OMV, Bayernwerk, Siemens, MAN, die TU München und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.



Seit einem Jahr steht den Fluggesellschaften SAF am Moos-Airport zur Verfügung. Freddie Moritz von Skytanking erklärte, das aktuell verwendete SAF Plant bestehe zu 33 Prozent aus synthetischem Kerosin, aber aktuell noch zu 66 Prozent aus fossilem, sprich Mineralöl.



Zuvor hatte Lammers darauf hingewiesen, dass das Problem des raschen Umsteuerns sei, dass das CO2-freie Flugbenzin noch nur in sehr begrenzter Menge zur Verfügung stehe und wegen der aufwendigen Herstellung sehr teuer sei.



Söder sagte, Bayern werde sich bei der Energie breit aufstellen. „Wir brauchen alles, jeder Beitrag zählt“. Er kritisierte die Entweder-oder-Politik der Bundesregierung und deren Vernachlässigung des Südens. Söder ist der Auffassung, „dass eine Politik des Verzichts nicht der richtige Weg ist, und die Menschen nicht bereit sind, diesen zu gehen“. Besser sei, alte Technologien nicht abzuschaffen („auch nicht Autos mit Verbrennungsmotor“), sondern mit Industrie und Wissenschaft neue Technologien zu entwickeln. Die Welt werde sich auch künftig nur mit dem Flugzeug erkunden lassen. „Fliegen ist Teil einer freien, emanzipierten Gesellschaft“, so Söder.



Lammers sagte, dass die FMG seit 2008 eine Klimaschutzstrategie habe. Bis 2030 wolle man klimaneutral sein – mit 300 Maßnahmen und 150 Millionen Euro Investitionen. Als Beispiele nannte er die LED-Vorfeldbeleuchtung, bereits 40 Prozent E-Mobilität sowie der Klimawald in Niederbayern und der Oberpfalz. Das meiste CO2 generierten aber nicht die Flughäfen, sondern die Airlines.