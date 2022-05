24 Millionen Euro für Elektrobusse

Von: Hans Moritz

Den Förderbescheid übergab Verkehrsminister Volker Wissing (l.) an Helmut Ehrnstraßer. © FMG

Elektromobilität ist ein Baustein, mit dem der Münchner Flughafen bis 2030 klimaneutral sein will. Auf diesem Weg ist ein weiterer Meilenstein erreicht:

Flughafen - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) übergab der Flughafen München GmbH (FMG) in Berlin einen Förderbescheid in Höhe von knapp 24 Millionen Euro. Der Bund ist Miteigentümer des Flughafens. Davon sollen bis zu 72 elektrisch betriebenen Passagierbussen inklusive der notwendigen Ladeinfrastruktur am Münchner Airport gekauft werden.



Übergeben wurde der Förderbescheid an Helmut Ehrnstraßer, Geschäftsführer der Aeroground, die als hundertprozentige Tochter der FMG für die Bodenabfertigung und den Passagiertransport zuständig ist. Bei den Bussen handelt es sich nach Flughafenangaben um Niederflurgelenk- und Niederflursolobusse, die für Passagier- und Crewtransporte am Flughafen München eingesetzt werden können.



„Wir wollen unsere Busflotte bis zum Jahr 2025 komplett auf Elektroantrieb umstellen und werden dafür insgesamt bis zu 60 Millionen Euro investieren“, berichtet Flughafenchef Jost Lammers. „Schon jetzt erreichen wir in unserem Fuhrpark bezogen auf alle Einsatzfahrzeuge der Aeroground einen Anteil von fast 40 Prozent an E-Fahrzeugen.“ ham