94 Luftballons: Polizei stoppt Aktivisten am Flughafen München

Von: Timo Aichele

Teilen

Die Aktion in Frankfurt: Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ stehen mit Luftballons am Flughafen Frankfurt. Geplant war mit den Luftballons den Wagen zu verlassen und direkt an den Flughafen zu gehen. Die Polizei stoppte die Aktion noch am Transporter. © Sebastian Gollnow / dpa

Sie wollten den Flugverkehr mit Luftballons stören. Die Polizei nimmt zwei Aktivisten von „Die letzte Generation“ am Münchner Flughafenzaun fest.

Flughafen – Mit 94 Luftballons wollten zwei Aktivisten der Gruppierung „Letzte Generation“ am Freitag den Betrieb am Flughafen München stören. Die Polizei fand den 23-jährigen Münchner und die 20-jährige Heidelbergerin jedoch, bevor sie die Ballons steigen lassen konnten. Die beiden wurden nach einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf die Inspektion der Flughafenpolizei gebracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Nötigung eingeleitet.

„Die Letzte Generation“ hatte in den vergangenen Tagen mit mehreren Verkehrsblockaden in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht, am Mittwoch auch am Flughafen. Ziel dieser Aktionen ist ein öffentlichkeitswirksames Statement gegen Lebensmittelverschwendung und für die Klimarettung.

Nach der Ankündigung, dass mit dem Aufsteigenlassen von Luftballons der Flugverkehr gestört werden soll, hatte die Polizei ihre üblichen Sicherheitsstreifen im äußeren Flughafenbereich ausgeweitet. Um 7.10 Uhr entdeckten Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei im Bereich der südlichen Start- und Landebahn zwei Personen, die sich am westlichen Zaun im öffentlichen Bereich aufhielten. Die 94 handelsüblichen Luftballons wurden sichergestellt.

Nachdem zumindest der 23-jährige Münchner bereits an der Störung des öffentlichen Straßenverkehrs am Mittwoch im Bereich des Flughafens München aktiv beteiligt gewesen war, prüft die Landespolizei derzeit weitere gefahrenabwehrende Maßnahmen gegen den Mann.

Die 20-jährige Heidelbergerin kündigte noch vor der Polizei die baldige Begehung weiterer ähnlicher Straftaten im selben Zusammenhang an. Auch hier prüft die Polizei derzeit Folgemaßnahmen. Beide Aktivisten befanden sich am Mittwoch zunächst auf der Flughafenwache der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Mit 94 Luftballons wurden schon am Morgen zwei Aktivisten am Flughafen. erwischt. Hier unser Bericht.

Erding-Newsletter

Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.