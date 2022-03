Lufthansa: Ab Sommer wieder bei 90 Prozent

Durchstarten nach über zwei harten Corona-Jahren will der Chef der Lufthansa am Münchner Flughafen, Stefan Kreuzpaintner (47/Bild oben). Dafür bekommt er vier neue Airbus A 350. Um vor allem die Nachfrage in den Ferien bedienen zu können, setzt er zusätzlich fünf Airbus A 340 ein. © Frank Hoermann

Stefan Kreuzpaintner, Lufthansa-Chef am Münchner Flughafen und Vorstandsmitglied der Airline, bewegt sich zwischen Hoffen und Bangen. Einerseits freut sich der 47-Jährige, dass die Buchungslage einen wirtschaftlich erfolgreichen Sommer verheißt, andererseits sorgt er sich um die Lage in der Ukraine. Der Krieg bedeutet schwere Einschnitte auch für den Luftverkehr.

Flughafen - Die Lufthansa Group betreibt nach wie vor ein Callcenter im ukrainischen Lemberg, hinzu kommen Vertriebsmitarbeiter und Flughafenpersonal im Kriegsgebiet. „Wir stehen täglich in Kontakt“, berichtet Kreuzpaintner. Weder Russland noch die Ukraine würden derzeit angeflogen. Der Stopp für Lufthansa gilt vorerst bis Ende April, dürfte aber bis mindestens Ende Mai verlängert werden. Zuvor standen St. Petersburg, Moskau und Kiew auf dem Flugplan.



Hinzu kommt, dass auch der Luftraum gesperrt ist. „Das heißt, dass wir nach Südkorea, Japan und China einen Umweg von bis zu zwei Stunden fliegen“, so der Lufthansa-Statthalter. München sei mit der Verbindung nach Seoul betroffen. Die Buchungen dorthin seien sehr gut, zumal sich das Land nach der Pandemie wieder öffne.



Was Kreuzpaintner umtreibt: „Fliegen dient doch auch dazu, Menschen und Länder zu verbinden.“ Das sei jetzt abgerissen und damit ein kultureller Einschnitt.



Wie ein Schlagschatten wirkt vor diesem Hintergrund eine Entwicklung, die der Luftverkehr an sich seit über zwei Jahren herbeisehnt – die nachhaltige Erholung der Branche. „Die Reiselust ist ungebremst, geschäftlich wie touristisch“, analysiert der 47-Jährige, der seit Januar 2021 im Erdinger Moos die Geschäfte führt. „Wir sehen mittlerweile eine Entkopplung des Reiseverhaltens von der Pandemie. Selbst als die Inzidenzen in Südeuropa hoch waren, wurde eifrig gebucht.“ Für ihn der Beleg: „Die Menschen haben gelernt, sich mit Corona zu arrangieren.“



Zuletzt habe man 50 Prozent der Kapazitäten aus der Vor-Krisenzeit wieder in die Luft gebracht. Besonders beliebt waren im Winterflugplan, der zum Monatsende ausläuft, die Kanaren, Fuerteventura, Spanien, Italien und Griechenland. Für den Sommer rechnet Kreuzpaintner mit 90 Prozent der Kapazitäten zum Vorkrisenniveau. Er weiß allerdings, dass die vielen Maschinen auch gefüllt werden müssen. Weil das Drehkreuz München stärker unter der Pandemie zu leiden hatte, fällt die Aufholjagd hier nun noch deutlicher aus.



Aus drei Gründen ist er zuversichtlich: Für April bis Juni liegt Lufthansa der höchste Buchungsbestand seit 2019 vor. Die vergangene Woche sei die buchungsstärkste seit Pandemiebeginn gewesen. Der Montag dieser Woche sei der buchungsstärkste für April gewesen.



Im Sommerflugplan setzt Lufthansa 26 Maschinen auf der Langstrecke ein. „Das sind nur drei weniger als 2019“, berichtet Kreuzpaintner. Neue Ziele seien San Diego und Rio de Janeiro, Bangkok sei zurück im Programm. Konzerntochter Eurowings Discover nehme von München aus Kurs aus Las Vegas, Punta Cana und Cancun.



Im Kurzstreckensegment stehen 80 Ferienziele. „Besonders beliebt sind Palma, Catania, Neapel, Dubrovnik und Malaga“, so der München-Chef. Über Ostern sei die Mallorca-Nachfrage so groß, dass Lufthansa die A350 mit fast 300 Sitzplätzen einsetzen werde. 25 Frequenzen will Kreuzpaintner erhöhen, vor allem nach Spanien, Italien und Griechenland.



Für eine stabile Erholung spricht auch, dass Lufthansa ihre A 350-Flotte um vier Maschinen auf dann 21 ausbaut. Zusätzlich setzt die Kranich-Linie fünf große Airbus A 340-600 ein, die erstmals wieder über eine First Class verfügen.



Die A 350-Flotte spielt zugleich die zentrale Rolle bei der Modernisierung. Der Airbus gilt derzeit als das sparsamste Fluggerät mit einem um 30 Prozent reduzierten CO2-Ausstoß. „Neue Flugzeuge sind aktuell der größte Hebel für mehr Nachhaltigkeit“, erklärt der Manager. Zugleich tanke man mittlerweile auch Biokerosin, so genanntes SAF (Sustainable Aviation Fuel) – wenn auch noch in sehr geringen Mengen. Seit 2021 ist es am Moos-Airport verfügbar. „Es gibt immer mehr Kunden, die mit nachhaltigen Kraftstoffen fliegen wollen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern“, so Kreuzpaintner. „Die gute Nachricht: Es ist schon heute möglich, CO2-neutral zu fliegen.“ Aktuell seien es allerdings noch unter einem Prozent, die diese Möglichkeit nutzen. Bis 2024 will der Konzern eine Viertelmilliarde Euro in den Kauf nachhaltiger Flugkraftstoffe investieren. „Bereits heute sind wir größter Abnehmer nachhaltiger Flugkraftstoffe in Europa.“



Mit rund 11 000 Angestellten ist Lufthansa der größte Arbeitgeber am Münchner Flughafen. Die gute Nachricht für sie: „Im März läuft die Kurzarbeit aus“, kündigt Kreuzpaintner an. Nun brauche man die Mitarbeiter auch, um durchstarten zu können. Nicht ausreichend Personal zu haben, sei der größte Hemmschuh der Branche. Das habe man 2021 in den USA gesehen.



Vor Corona zählte die Lufthansa Group 140 000 Beschäftigte weltweit, 100 000 sollen es nach Ende der Umstrukturierungsphase sein. In diesem Zusammenhang betont Kreuzpaintner: „Es gab keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern unter anderem Altersteilzeit und andere freiwillige Modelle.“



Es gibt auch eine Baustelle am Boden: „Wir müssen bei der Schienenanbindung schneller vorankommen.“ Damit meint er nicht nur den Fernbahn- sprich ICE-Anschluss, sondern auch Ringschluss und Walpertskirchener Spange. Mit FMG-Chef Jost Lammers hat er eine Task Force gegründet. Ihr Ziel: „Die Verkehrsprojekte in Scheiben schneiden und priorisieren, um so Einzelaspekte schneller umsetzen zu können. „Wir sind da seit sechs Monaten sehr aktiv.

