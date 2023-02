Passagiere und Flugzeuge stauen sich: Massive Lufthansa-Panne sorgt auch am Airport in München für Chaos

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Flugzeug steht am Flughafen München. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Chaos am Flughafen München: Auf Grund einer weltweiten Lufthansa-Panne kommt es aktuell zu massiven Flugausfällen im innerdeutschen Bereich.

Flughafen München - Chaos an deutschen Flughäfen, auch in München: Am Mittwoch, den 15. Februar, mussten wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa tausende Passagiere Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge.

Massive Lufthansa-Panne sorgt auch am Airport in München für Chaos

Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Ein Blick in die aktuelle Abflugtafel des Münchner Airports zeigt eine nicht ganz so angespannte Lage wie in Frankfurt. Einzelne innerdeutsche Verbindungen wie nach Hamburg, Hannover oder Bremen werden als annuliert angezeigt. Internationale Destinationen scheinen am späten Mittwochvormittag (Stand: 11.15 Uhr) mit wenigen Ausnahmen nicht betroffen zu sein.

Lufthansa-Chaos: Flugsicherung sperrt Frankfurter Flughafen für Landungen - München noch offen

Auch Ankünfte in München sind betroffen, hier zeigt sich jedoch ein ähnliches Bild wie bei den Abflügen - lediglich einzelne Verbindungen sind hier als annuliert gekennzeichnet. Wie lange das Problem besteht, ist am Mittwochvormittag noch nicht abzusehen. Die Deutsche Flugsicherung hat am Vormittag den Frankfurter Flughafen vorübergehend für Landungen gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft. Die Maschinen werden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Starts waren hingegen in Frankfurt weiter möglich. Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung der Flugsicherung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber ein Option.