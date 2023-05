Lufthansa in München: Der Sehnsucht-Stiller

Von: Hans Moritz

Mit 14 Jahren erwarb Karl Brandes (l.) seine erste Pilotenlizenz – für Segelflieger. Heute ist er Chefpilot von Lufthansa Airline – und wirbt für den Job im Cockpit. © Oliver Roesler/Lufthansa

Der Traum vom Fliegen - die Lufthansa am Münchner Flughafen hofft, dass ihn sich noch viel mehr erfüllen. So geht‘s.

Flughafen – Karl-Hermann Brandes hat von seinem Büro am Flughafen einen direkten Blick auf die südliche Start- und Landebahn des Münchner Flughafens. Wenn Föhn ist, sieht der Chief Operation Officer, der oberste Manager aller operativen Bereiche bei Lufthansa Airline, auch noch die Berge – und gerät dann regelmäßig ins Schwärmen: über die Luftfahrt im Allgemeinen und den Beruf des Piloten.



Der 57-Jährige hat selbst die Pilotenlizenz und sitzt regelmäßig im Cockpit einer A 320. Schon als 14-Jähriger hat er den Segelflugschein gemacht, später den Motorflugschein. Nun möchte der passionierte Pilot die Faszination vom Fliegen weitergeben – aus Leidenschaft, aber auch, weil Lufthansa nach Corona dringend neue Mitarbeiter braucht, selbst im Cockpit.



Allein am Drehkreuz München verfügt die Kranich-Linie über 26 Lang- und 70 Kurzstrecken-Flugzeuge. „Wir kommen auf etwa 1500 Piloten“, erklärt Brandes. Zu wenig für künftige Herausforderungen. „Unser Ziel ist, pro Jahr etwa 300 neue Piloten anzustellen, in München wie in Frankfurt.“



Keine leichte Aufgabe, zumal der gebürtige Münchner glaubt, „dass der eine oder andere vielleicht gar nicht weiß, dass Pilot genau der richtige Beruf für ihn ist“. Aber wer ist denn geeignet?



„Voraussetzungen sind Abitur oder Fachabitur sowie Begeisterung für Luftfahrt und Technik“, erklärt der Airline-Manager. Die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre, ein Jahr Theorie und ein eineinhalbjähriger Praxis- und Theorieblock. Die Ausbildung findet in Bremen (Theorie), Rostock (Praxis) sowie in Phoenix Arizona/USA statt.



Etwa 90 000 Euro müssen künftige Piloten dafür auf den Tisch legen. „Dafür gibt es aber Finanzierungskonzepte“, erklärt Brandes. Das Jahreseinstiegsgehalt von Piloten liegt seinen Worten zufolge bei 65 000 Euro „und kann bis auf über 200 000 Euro steigen“.



Noch ist der Frauenanteil recht gering. „In unseren Cockpits sind etwa zehn Prozent Frauen“, rechnet er vor, „der Anteil nimmt aber laufend zu“. Das führt Brandes darauf zurück, „dass Pilot auch ein sehr familienfreundlicher Beruf ist“. Das liege zum einen an immer mehr Teilzeitmodellen, aber auch daran, „dass man etwa nach der Familienpause sofort ins Cockpit zurückkehren kann“, so Brandes.



Er macht aber auch klar: „Man kommt nicht jeden Abend nach Hause, Übernachtungen im Hotel gehören zum beruflichen Alltag.“



Und: Piloten müssen bei Lufthansa nichts zwangsläufig nur in der Kanzel sitzen. „Es gibt viele weitere Möglichkeiten, etwa die gemeinsame Entwicklung mit den Herstellern oder der Austausch mit der Flugsicherung“, sagt Brandes.



Piloten fliegen übrigens immer den gleichen Flugzeugtyp beziehungsweise die gleiche Typenfamilie. Brandes etwa hat die Lizenz für den Airbus A 320 – klassischer Kurzstreckenflieger. „Ich mag diese Klasse, weil das Fliegen hier besonders intensiv ist“, berichtet er. In München gibt es zudem die Langstreckenflugzeuge vom Typ Airbus A 340, A 350 und auch wieder den A 380, in Frankfurt zudem die 340-Familie, die Boeing 787 und künftig die 777, den Dreamliner.



Eine Sorge will Brandes Berufsstartern nehmen. „Die aktuelle Nachfrage nach Reisen zeigt uns, dass die Menschen Sehnsucht danach haben, zu reisen, neue Kulturen und Länder kennenzulernen.“ Deswegen sei es weiterhin eine „faszinierende Branche“.

Weitere Infos im Internet unter: be-lufthansa.com/de.

