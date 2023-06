Am Münchner Flughafen: Passagierin entkleidet sich, randaliert und beißt Polizisten

Von: Hans Moritz

Es war für die Polizei nicht einfach, die psychisch auffällige Frau aus dem Flieger zu bringen (Symbolbild). © Bundespolizei

Ungewöhnlicher Zwischenfall am Münchner Flughafen in einer Maschine kurz vor dem Start nach Sofia: Eine Passagierin zog sich zunächst splitterfasernackt aus, begann dann zu randalieren und biss einen Bundespolizisten in den Arm.

Flughafen - Ihre Reise endete in der Psychiatrie in Taufkirchen. Nachdem eine Frau in einem Flieger randaliert und sogar einem Polizisten in den Arm gebissen hatte, musste sie mit unmittelbarem Zwang aus der Lufthansa-Maschine befördert werden.

Nackte Passagierin randaliert und beißt in Flugzeug

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben von Stefan Bayer, Sprecher der Bundespolizei, am frühen Freitagabend, 23. Juni, in einer Lufthansa-Maschine am Flughafen München. Mit an Bord war eine 27 Jahre alte Bulgarin. Aufgrund ihres Verhaltens schloss der Pilot sie vom Flug aus.

Mehrere Landes- und Bundespolizisten eilten in den Airbus. Doch alles gute Zureden war vergebens. Als ein Beamter der nackten Frau eine Decke umlegen wollte, biss die ihm in den linken Unterarm. Der musste, so der Sprecher weiter, „unmittelbaren Zwang“ anwenden, um sich in Sicherheit zu bringen. Später ging er zu Arzt und war zunächst dienstunfähig.

Mehreren Beamten gelang es schließlich, die Frau aus dem Flieger zu bugsieren. Der Start verzögerte sich um immerhin dreieinhalb Stunden. Die Ermittlungen gegen die Frau laufen. (ham)

