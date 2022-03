Lufthansa: Wichtige Ziele brechen weg

Von: Markus Schwarzkugler

Satellitenbild vom Flugzeughangar, der durch die Luftangriffe und Kämpfe rund um den Flughafen Kiew-Hostomel beschädigt wurde. © Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa

Der Luftraum über der Ukraine und von Russland ist gesperrt. Nun sind Flugumleitungen nötig.

Flughafen – Pandemie, steigende Ölpreise und nun der Krieg: Für die Airlines, unter anderem am Flughafen München, wird’s nicht leichter. Der Luftraum über der Ukraine und Russland ist gesperrt. Gestrichene Flüge und längere Umwege sind die Folge.

Das Ziel St. Petersburg bricht für die Lufthansa aktuell zwar nicht weg, da die Metropole im Winter von München aus ohnehin nicht angeflogen wird. Betroffen sind aber Moskau mit vier und Kiew mit elf Flügen pro Woche, teilt Lufthansa-Sprecherin Bettina Rittberger auf Nachfrage mit. „Ukraine und Russland sind wichtige Märkte, auch wenn nur ein Prozent unserer Passagiere in diese Regionen geflogen ist.“

Die Flüge nach China, Japan (beide nur von Frankfurt, vor der Pandemie auch von München aus) und Südkorea nutzen Rittberger zufolge normalerweise den russischen Luftraum und werden jetzt auf einer südlichen Route umgeleitet. Wegen der Pandemie könnten ohnehin nur wenige Ziele in Asien angeflogen werden, dort ist für Reisende meist noch zu. Da die Lufthansa momentan von München nur nach Seoul fliege, sei die Betroffenheit im Erdinger Moos hinsichtlich der Umleitungsflüge gering.

Der Flug nach Seoul dauere nun eine Stunde länger. Was für die Passagiere teurer werden dürfte? „Die Kosten für eine längere Flugzeit nach Asien werden teilweise kompensiert, da die russischen Überfluggebühren entfallen. Es ist noch zu früh, um alle Zusatzkosten einschätzen zu können“, teilt Rittberger dazu mit.

2021 hat die Lufthansa erneut einen Milliardenverlust erlitten, die Gewinnzone ist nicht in Sicht. Konzernchef Carsten Spohr stellte Reisende nun bei der Bilanzvorlage in Frankfurt auf steigende Preise ein, wichtigster Treiber sei der Ölpreis. Und nun der Krieg: „Die Lufthansa verbindet Menschen, Kulturen und Volkswirtschaften. Wir stehen für Völkerverständigung und Frieden. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und bei unseren Kollegen vor Ort, denen wir jede Unterstützung zukommen lassen“, sagt Rittberger, die keine Gefahr bei den umgeleiteten Flügen sieht: „Es gibt keine Sicherheitsbedenken, da die betreffenden Lufträume großräumig umflogen werden.“

Wie sieht’s bei weiteren Fluggesellschaften in München aus? Selbstredend starten Aeroflot Russian Airlines, Ukraine International Airlines und S7 (russisch) derzeit nicht. Betroffen sind laut Flughafengesellschaft vor allem die Ziele in Ostasien. Beispielsweise fliege Singapore Airlines nun weiter südlich, ähnlich sei es bei Frachtflügen nach Hongkong. Passagierflüge nach Japan und China gebe es aktuell nicht.