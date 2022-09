Mühselige Herbergssuche ist vorbei

Hans Moritz

Zufrieden mit dem neuen Standort an der Nordallee sind (Bild links/v. l.): Malteser Landesgeschäftsführer Christoph Friedrich, Rettungsdienstleiter Wolfgang Bremberger, Staatskanzleichef Florian Herrmann und Bezirksgeschäftsführer Herbert Eder. © Richard Lorenz

Eines steht ohne Zweifel fest: Der Weg von Zwischenlösungen zu einer modernen Wache am Flughafen München war für die Malteser ein langer und durchaus beschwerlicher gewesen. Jetzt ist das Ziel erreicht.

Flughafen - Vor knapp zwei Jahren konnten sie endlich in ihr neues Hauptquartier an der Nordallee umziehen, nun wurde die Wache endlich feierlich eingeweiht – wie es sich in Bayern freilich gehört, mit Spanferkel-Essen, Weihwasser und Besuch aus der Staatsregierung.



Für Wolfgang Bremberger, Leiter des Rettungswache Flughafen München, gilt für die Geschichte der Malteser am Flughafen folgendes: „Per aspara ad astra.“ Übersetzt heißt das nämlich: „Durch Mühsal gelangt man zu den Sternen.“ Wie mühselig die Herbergssuche der Blaulicht-Organisation in den vergangenen Jahren war, erklärte Bremberger mit einer Rückschau. Angefangen habe es 1993 mit der Übernahme der BRK-Wache. Untergebracht war sie damals in den Räumlichkeiten des medizinischen Dienstes. „Und zwar in der Umkleide“, so Bremberger. Bald darauf folgte der erste Umzug auf ein Areal mit wenig Platz, der zweite Umzug folgte rasch 1995 an die Nordallee 37.



2017 hieß es aber auch hier wieder Abschiednehmen, und die Suche nach einem neuen Domizil ging in die heiße Phase. „Das war die unrühmliche Zeit der Übergangswache am sogenannten Standort BE-Ost“. Brembergers Zustandsbeschreibung von dieser temporären Wache: „Hunderte Taxis blockierten den Rettungsdienst. Baucontainer waren damals die Behausung von rund 40 Einsatzkräften.“



Und heute? „Die Rettungswache Flughafen ist jetzt ein moderner Ausbildungsbetrieb“, betonte Bremberger und weiter: „Jährlich werden rund 5000 Einsätze abgewickelt, wir beschäftigen 40 Mitarbeiter, uns stehen hier vier Rettungswagen zur Verfügung.“ Anders gesagt: Die Malteser sind mir ihrem neuen Zuhause also rundum glücklich und zufrieden.



Das konnte auch Wachleiter Florian Cako unterschreiben, der durch die Wache führte. „Das ist unser Wachraum, der den Namen auch verdient, er ist unser zweites Wohnzimmer“, so Cako, der sich nur ungern an die Container-Zeit erinnert: „Das war einfach der Wahnsinn.“



Auch sonst ist alles da, was das Malteser-Herz sich nur wünschen kann: große Umkleiden, drei Schlafräume und ein großzügiges Lager für Notfall-Equipment und Medikamente. Die neue Wache ist für Staatskanzleichef Florian Herrmann, CSU-Landtagsabgeordneter aus Freising, auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Malteser-Organisation am Flughafen. Sein Lob galt vor allem dem großen ehrenamtlichen Engagement der helfenden Hände, der Einsatz für die Schwachen und dem Zusammenstehen in der Gesellschaft durch Anpacken, wo immer auch Hilfe gebraucht wird.



Dass diese Hilfeleistungen oftmals mit einschneidenden Erfahrungen einhergehen, weiß auch Pastoralreferent Franz Kohlhuber, der zusammen mit der evangelischen Flughafen-Pfarrerin Christine Stöhr die Halle samt Hilfskräfte segnete. „Die Segnung ist aber nichts Magisches, ihr werdet dennoch Konflikte und Sorgen haben. Aber sie erinnert euch daran, dass Gott auch hier ist“, so Kohlhuber.



Ein besonderes Schmankerl, neben dem Spanferkel-Essen und dem Kinder-Glücksrad, war die beeindruckende Demonstration des Malteser-Nachwuchses an einem verunfallten Mini vor der Halle. Der Notruf: eingeklemmte Person, weiblich, unklare Verletzungslage. Innerhalb kürzester Zeit waren die ersten Malteser vor Ort, in diesem Fall Notfallsanitäter in der Ausbildung. Weil das Mädchen hinter dem Steuer nicht aus dem Unfallwagen befreit werden konnte, kam dann auch zügig die Flughafenfeuerwehr mit Blaulicht und Spreiz-Gerät zur Hilfe. Rund 20 Helfer arbeiteten Hand in Hand, kümmerten sich um die großen und kleinen Probleme und bewiesen vor allem zweierlei: einen kühlen Kopf und ein großes Herz.



Denn während von den Floriansjüngern punktgenau das Dach abgehoben wurde, kümmerte sich im Innenraum ein Malteser liebevoll und gleichzeitig hoch qualifiziert um die schreiende junge Frau – perfekt gespielt übrigens von Bettina Pfanzelt, einer Notfallsanitäterin in Ausbildung.

Das Ergebnis: Innerhalb weniger Minuten war die „Verletzte“ aus dem Unfallwagen befreit und konnte im Rettungswagen notfallmedizinisch erstversorgt werden, bevor es dann auch für sie in den gemütlichen Teil in der Fahrzeughalle überging.

