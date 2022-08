Unglücksurlaub ohne Koffer: Münchner Ärztin fliegt in die Türkei, ihr Gepäck aber bleibt liegen

Von: Martina Williams

Vergebliches Warten am Gepäckband: Eine Münchner Touristin schob nach einem Flug in die Türkei Frust (Symbolbild). © Mariusz Blach/IMAGO

Es ist ein Alptraum vieler Reisender: Am Urlaubsort ankommen ohne Koffer. Das Gepäck der Ärztin Mine S. war am Flughafen München gar nicht erst eingepackt worden.

München - Drei Wochen Urlaub mit der Familie in der Sonne: Die Münchnerin Dr. Mine S. (42) freute sich riesig auf den Flug, der sie am Samstag vom Erdinger Moos nach Bodrum brachte. Doch kaum war die Boeing in der Türkei gelandet, war die Ferienstimmung verflogen: Beide Koffer der Ärztin fehlten – ebenso das komplette Gepäck der anderen Passagiere. Grund: offenbar wieder Kofferchaos am Münchner Flughafen.

Um 14 Uhr startete der Sun-Express-Flieger Richtung Bodrum an die türkischen Südwestküste, wo er um 17.45 Uhr landete. „Mein Mann und meine Tochter waren eine Woche vorher geflogen“, erzählt S., „ich musste nur meine beiden Koffer holen.“ Doch am Gepäckband wartete die 42-Jährige vergebens – wie alle anderen aus demselben Flieger. „Das Personal erklärte uns, es sei kein Koffer mitgeflogen.“ Fassungslos schaute sie auf ihr Handy: „Ich habe im Gepäck sogenannte Airtags, kleine Ortungsgeräte, die mir anzeigten, dass die Koffer tatsächlich noch in München stehen.“



Gepäck-Ärger am Münchner Flughafen: „Ich finde es einen Skandal und absolut unverschämt“

Wieder eine Gepäck-Panne. In den vergangenen Wochen hatte unsere Zeitung mehrmals berichtet, dass Koffer in München nicht rechtzeitig verladen werden und sich am Flughafen stapeln. Auch in Bodrum berichten die Mitarbeiter, „das sei bereits der zweite Flug aus München und der fünfte aus Deutschland diese Woche, der ohne Gepäck landet“, sagt die Ärztin. Und: Es könne bis zu sieben Tage dauern, bis die Koffer nachkommen.



Mine S. ist verärgert: „Ich finde es einen Skandal und absolut unverschämt, dass man seine Fluggäste vorsätzlich ohne Medikamente, Kleidung und Hygieneartikel in den hart verdienten Urlaub starten lässt.“



Auf Nachfrage unserer Zeitung entschuldigt sich die Fluggesellschaft SunExpress: „Aufgrund von fehlendem Verladepersonal durch die aktuell vorherrschenden Personalengpässe an den Flughäfen in Deutschland konnte SunExpress auf vereinzelten Flügen das aufgegebene Gepäck der Passagiere nicht wie ursprünglich geplant befördern, was wir sehr bedauern.“ Wie lange man in Bodrum noch aufs Gepäck warten muss, ist bislang unklar. Dr. Mine S. jedenfalls sagt: „Ich hoffe sehr, dass uns bald jemand hilft und mein Urlaub endlich beginnen kann.“ MARTINA WILLIAMS

