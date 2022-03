Terminal-Anbau am Flughafen München: Die Kosten laufen aus dem Ruder - wird Reißleine gezogen?

Von: Dirk Walter

Eine Draufsicht auf den neuen Flugsteig, der noch ein Rohbau ist. © Herkner

Die Erweiterung des Terminal 1 (T1) erweist sich als Kostenfalle. Die geplanten 450 Millionen Euro übersteigt der neue Flugsteig deutlich. Arbeitnehmer-Vertreter drängen darauf, an anderer Stelle zu investieren.

München – 320 Meter lang, 95 000 Quadratmeter Betriebs- und Geschäftsfläche auf drei Ebenen, zwölf Andockpositionen für Flugzeuge – der neue Flugsteig, der im 90-Grad-Winkel am Terminal 1 andockt, ist das größte Bauvorhaben am Flughafen München. Als der Aufsichtsrat im Juni 2018 die Freigabe für den Neubau erteilte, waren alle Beteiligten des Lobes voll. Bayerns Finanzminister Albert Füracker sprach als Aufsichtsratschef von einem Vorhaben, das „den Ansprüchen der Passagiere an den Komfort und die Aufenthaltsqualität Rechnung“ trage. Der Airport habe nun „eine ausgezeichnete Entwicklungsperspektive“, sagte der damalige Flughafenchef Michael Kerkloh.

München: Terminal 1 teurer als geplant

Vier Jahre später kommt der Aufsichtsrat am heutigen Donnerstag erneut zusammen – auf der Tagesordnung steht die galoppierende Kostenentwicklung des halb fertigen Neubaus, der weit ins westliche Vorfeld reinragt. Als der Flughafen die Investition 2017 bekannt gab, war noch von Baukosten in Höhe von 400 Millionen Euro die Rede. 2018 waren es dann 455 Millionen. Jetzt dürften es noch mal gute 100 Millionen mehr sein – womit die halbe Milliarde weit überschritten wird. „Der aktuelle Sachstand bei der Realisierung des neuen Flugsteigs für das Terminal 1 ist morgen eines der Themen der Aufsichtsratssitzung der Flughafen München GmbH“, bestätigte gestern Flughafen-Sprecher Ingo Anspach. Zur Kostenentwicklung schweigt er.

Flughafen München: Horrende Baukosten-Steigerungen

Hauptgrund sind die gestiegenen Kosten im Bausektor. Die horrende Kostensteigerung konnte die FMG nicht vorhersehen – doch sie muss damit umgehen. Dem Vernehmen nach soll die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat mehrere Vorschläge zum weiteren Vorgehen unterbreiten – auch ein Stopp der Bauarbeiten ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Flughafen-Chef Jost Lammers hatte zuletzt, auch in einem Interview mit unserer Zeitung, deutlich gemacht, dass er den Abschluss des Rohbaus bevorzugt. Der Innenausbau könnte aber auf Eis gelegt werden, bis der Flugsteig wirklich benötigt wird. Offizielle Sprachregelung ist bisher, dass der Flugsteig „frühestens 2023“ in Betrieb gehen könnte. Doch geht der Flughafen davon aus, dass erst 2024 das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht sein wird – eine weitere Verschiebung der Inbetriebnahme ist daher wahrscheinlich.

München: Arbeitnehmer haben Zweifel an Terminal 1

Derzeit ist der Flughafen nur etwa zur Hälfte ausgelastet, ein Lichtblick ist indes der Sommer und hier zuerst der Osterreiseverkehr, der kräftig anziehen soll. Arbeitnehmer-Vertreter drängen darauf, daher den sogenannten Notlagen-Tarifvertrag komplett zu stornieren. Durch Einzelbestimmungen wie etwa eine Zahlung zur Zusatzversorgung haben die FMG-Beschäftigten teils empfindliche Lohneinbußen, auch wenn die im Tarifvertrag vorgesehene Arbeitszeitreduzierung um drei Prozent (mit entsprechendem Lohnabzug) derzeit nicht angewandt wird, wie der Pressesprecher betont. Angesichts des Aufwärtstrends bei Flügen und Passagierzahlen sei dies nicht mehr zeitgemäß, sagt Betriebsrats-Chef Johann Bachmayer.

Mitglieder der Gruppe „Rat“, der auch Bachmayer angehört, haben eine Unterschriftenaktion gestartet. Sie weisen daraufhin, dass der Flugzeugabfertiger Aeroground, eine 100-prozentige Tochter der FMG, jetzt wieder Leute im „Ramp and Baggage Handling“ (also zum Be- und Entladen der Flieger) sucht. Allein der Bedarf bis Sommer 2022 soll 100 bis 150 Personen betragen.