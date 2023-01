Bei der Einreisekontrolle aus Dubai: Mutmaßlicher Vergewaltiger am Münchner Airport festgenommen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Bundespolizei hat einen Mann am Flughafen München festgenommen (Symbolbild). © Alexandra Stolze / Bundespolizei München

Die Bundespolizei hat am Flughafen München einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Der Mann befand sich bei der Einreisekontrolle aus Dubai.

Flughafen München - Festnahme am Airport: Wie die Bundespolizei mitteilt, haben Beamte des Flughafens München am Sonntag, den 31. Januar, einen 23-jährigen Mann aus Afghanistan festgenommen, der sich auf der Einreise nach Deutschland nach einem Flug aus Dubai befand. Gegen den Beschuldigten lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Regensburg vor. Die Staatsanwaltschaft Regensburg wirft dem Mann mehrere Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen in den vergangenen vier Jahren vor.

Flughafen München: Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen - er war eben aus Dubai gelandet

Der mutmaßliche Täter wurde nach seiner Festnahme am Airport der Polizeiinspektion Regensburg überführt, von wo er am Montag, den 30. Januar, dem Haftrichter vorgeführt wurde.

