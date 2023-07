Lufthansa-Cityliner meldet Probleme auf Kroatien-Flug - Crew entscheidet sich für Rückkehr nach München

Kurz nach dem Start

Eigentlich hätte Flug LH-1722 von München nach Pula gehen sollen. Wegen Problemen an der Maschine landete man jedoch 50 Minuten nach Abflug wieder am Airport.

München - Technische Probleme haben einen Lufthansa-Flug zur Rückkehr an den Münchner Flughafen gezwungen. Eigentlich hätte Flug LH-1722 am Freitag, dem 14. Juli, vom Franz-Josef-Strauss-Airport am Erdinger Moos Richtung Kroaten nach Pula fliegen sollen. Wie das Portal avharald.com berichtet, musste die Maschine 50 Minuten nach Take-Off jedoch wieder in München landen.

Wegen technischer Probleme: Lufthansa-Maschine muss Kroatien-Flug abbrechen

Demnach hatte die Crew südöstlich von München, bereits im österreichischen Luftraum, technische Probleme an der Maschine bemerkt. Dem Bericht nach gab es technische Störungen mit den Vorflügeln des Cityline Canadair CRJ-900, weshalb man sich entschloss, wieder zurückzukehren. Nach sicherer Landung am Münchner Flughafen verbrachte das Flugzeug dem Bericht nach knapp vier Stunden bei der Technik, um das Problem in Ordnung zu bringen.

