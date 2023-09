Münchner Flughafen nach Corona: Das Drehkreuz als Rückgrat

Von: Hans Moritz

In China galt seit Anfang 2020 ein besonders strenges Corona-Regime. Das hatte starke Auswirkungen auch auf den Flugverkehr. Erst jetzt, nach über mehr als drei Jahren, ist Air China an den Moos-Airport zurückgekehrt – und trägt zum stark wachsenden Interkontinentalverkehr bei. © Alex Tino Friedel/FMG

Der Flugverkehr legt wieder stark zu und hat noch Dynamik. Doch die ist global betrachtet ungleich verteilt. Im Moment spielt das dem Standort München in die Karten.

Flughafen – Schon seit über einem Jahr sind Flughafenchef Jost Lammers und sein Lufthansa-Kollege Stefan Kreuzpaintner davon überzeugt, dass der internationale Luftverkehr 2024 das Corona-Tief endgültig hinter sich gelassen haben werde und wieder die Werte aus der Zeit vor der Pandemie erreichen würden. International könnten beide recht haben. Es gibt zwei gegenläufige Trends.



Auf dem Heimatmarkt leidet die Branche allerdings darunter, dass die innerdeutschen Verkehre dem Trend mit deutlichem Abstand hinterherlaufen. Das zeigt eine Studie des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). München geht es dabei aber besser als anderen Standorten.



Der BDL-Studie zufolge wird die Luftfahrt in Europa bis Januar 2024 das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werden – wenn man Deutschland nicht mitzählt allerdings. Getrieben werde die Entwicklung vor allem von einem starken Wachstum internationaler Punkt-zu-Punkt--Airlines (also nicht die Drehkreuz-Verkehre). Anders gesprochen: Die Entwicklung wird unter anderem von einem starken Touristikgeschäft getragen. Der BDL geht davon dass, dass das Sitzplatzangebot 119 Prozent im Vergleich zum Jahreswechsel 2019/2020 erreicht.



Für die Luftfahrt in Deutschland sieht es noch nicht ganz so rosig aus. Die Rückkehr erfolgt laut BDL langsamer. Die Zahlen aus dem Jahr vor der Pandemie würden erst zu 86 Prozent wieder erreicht. Das Wachstum der kommenden sechs Monate um 14 Prozent werde vor allem von den Hub-Airlines und Fluggesellschaften im touristischen Veranstaltergeschäft getragen – also der gegenläufige Effekt. Gebremst, so die BDL-Studie, werde die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland durch die langsamere Erholung der nationalen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Deren Sitzplatzangebot erreicht laut Branchenverband in den kommenden Monaten nur 71 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.



Die gute Nachricht für die großen Drehkreuze München und Frankfurt: Sie werden bis Januar 2024 von der weiteren starken Erholung des Interkontinentalverkehrs profitieren. München soll bis dahin 83 Prozent des Sitzplatzangebots von 2019 erreichen, in Frankfurt sogar 89 Prozent. Beide Standorte profitieren dabei von ihrer globalen Drehkreuzfunktion mit viel Zubringerverkehr.



Zum Vergleich: Mittelgroße Standorte wie Berlin, Düsseldorf, Hannover, Köln/Bonn und Stuttgart entfliegen der Krise langsamer. Dies liegt nach Angaben des BDL vor allem in dem Rückzug der Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaften begründet. Entgegen dem europäischen Trend habe sich das Angebot dieser Anbieter nach der Pandemie in Deutschland am schlechtesten erholt. „Auch der deutlich zurückbleibende innerdeutsche Verkehr macht sich an diesen Standorten bemerkbar“, so der Verband.



Das Wachstum kleiner dezentraler Standorte wie Dortmund, Hahn, Karlsruhe Baden/Baden und Memmingen werde vor allem durch den Ausbau des Angebots der Punkt-zu-Punkt-Airlines getragen. Kurios: Hier würden besonders viele Flüge zu Verwandten und Freunden abgewickelt. Sorgenkinder der Branche sind der Flughafen Dresden und weitere Mini-Standorte, die von keiner der Entwicklungen profitieren. ham