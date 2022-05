97 Waren an Körper und in Kleidung versteckt: Polizei schnappt dreiste Ladendiebin

Von: Markus Schwarzkugler

Fast 100 Artikel hatte die Ladendiebin am Flughafen München eingesteckt (Symbolbild). © imago

Eine besonders dreiste Ladendiebin ist am Flughafen München aufgeflogen. Fast 100 Artikel hatte sie am Körper versteckt.

Flughafen München - Eine 33-jährige Mediengestalterin aus Düsseldorf schlenderte am vergangenen Sonntagnachmittag durch einen Drogeriemarkt am Flughafen München und steckte mal hier, mal dort Artikel ein, insgesamt 97 an der Zahl. Sie zahlte nicht, wurde jedoch beobachtet, wie die Polizeiinspektion Flughafen am Freitag mitteilte.

Die Geschäftsleitung sprach die Frau an und zog die Polizei hinzu. Die Beamten staunten nicht schlecht, als die Waren überall am Körper und in der Kleidung zum Vorschein kamen – von Zahnpasta über Süßigkeiten bis hin zum Nackenkissen im Gesamtwert von gut 470 Euro.

Die Frau, die sich wieder auf freiem Fuß befindet, hat nun Hausverbot in allen Filialen des Drogeriemarkts und muss sich wegen Diebstahls verantworten.

