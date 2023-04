Prügelei an der Tankstelle

Von: Mayls Majurani

Prügelei an der OMV-Tankstelle an der Erdinger Allee: Die Polizei wurde hinzugezogen - und nun stabd vor dem Amtsgericht Erding die Verhandlung an. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Eine saftige Lektion hat ein 40-Jähriger aus Schwaben erst vor einer Tankstelle am Flughafen und in der Folge nun auch vor dem Erdinger Amtsgericht erteilt bekommen. Er hatte im Juli vergangenen Jahres erst das Auto von zwei Österreichern vor der OMV-Tankstelle an der Erdinger Allee beschädigt und dann die beiden angegriffen. Nun muss der Mann, ein Bauarbeiter, 1000 Euro blechen.

Flughafen – Bevor die Polizei kam, stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Trotz Überwachungsvideos war die Sachlage komplizierter. Das Verfahren wurde schließlich gegen die Geldauflage eingestellt.

Von Anfang an behauptete der Beschuldigte, in Notwehr gehandelt zu haben. Er sei beleidigt und dann angegriffen worden, sagte der Portugiese in gebrochenem Deutsch. Tatsächlich zeigt eines der Überwachungsvideos, wie der 40-Jährige von den beiden gepackt, in den Schwitzkasten genommen und herumgeschleudert wird. Doch es zeigt auch, wie der Angeklagte vom Boden aufsteht und aggressiv auf die beiden losgeht und zuschlägt. Daraufhin entfernt sich das Duo von ihm.

Doch das Wesentliche passierte offenbar im toten Winkel der Kamera. Da schlug der Mann auf die Motorhaube des BMW X3, mit dem die Österreicher gekommen waren. Damit war für Richter Thomas Bauer eine Notwehr nicht mehr gegeben. Denn die Österreicher riefen nach der kurzen Prügeleinheit die Polizei. Und wenn der Angeklagte das Fahrzeug beschädigt, so Bauer, könnten ihn die Halter so lange festhalten, bis die Polizei eintrifft. „Auch wenn er hier nicht sehr sanft festgehalten wird.“

Wieso die Schlägerei genau ausbrach, konnte nicht final geklärt werden. Zu groß waren die Lücken in der Erinnerung des Angeklagten, aber auch der beiden geschädigten Zeugen. An der Motorhaube entstand ein Schaden von 800 Euro – vermutlich. Der Halter des Fahrzeugs, der 21-jährige Autohändler, sagte: „Es gehört einem Kunden. Ich habe ihm 800 Euro gezahlt. Ob er es richten lassen hat, oder was es wirklich kostet, weiß ich nicht.“ Angezweifelt wurde das nicht – er hatte keine finanziellen oder sonstigen Forderungen an den Angeklagten gestellt. Auch sein 26-jähriger Kumpel hatte seit dem Vorfall keinen Kontakt zum Schwaben. Sein T-Shirt war während der Schlägerei gerissen.

Auf Geld waren die beiden nicht aus. Sie wollten den Fall hinter sich lassen und waren eher genervt davon, dass sie aus Österreich anreisen mussten. Auf die Frage, „Was muss passieren, damit der Fall für Sie abgeschlossen ist?“, antworteten beide, eine Entschuldigung sei angebracht. Dieser Aufforderung kam der Angeklagte nach und bot an, den Schaden zu begleichen, woraufhin das Verfahren eingestellt wurde. Der 40-Jährige muss 900 Euro an den Fahrzeughalter sowie 100 Euro an den 26-Jährigen als Entschädigung zahlen.