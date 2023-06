Raumfahrt-Campus soll am Flughafen landen

Von: Hans Moritz

Begeistert: Ministerpräsident Markus Söder (r.) und Wissenschaftsminister Markus Blume (l.). © Robert Brouczek

Teile des „Bavarian Space Campus“ sollen an den Flughafen München verlagert werden. Die Verhandlungen mit der FMG über Räume laufen.

Flughafen/Ottobrunn – Der Flughafen München erobert höhere Luftschichten. Er soll Teil des „Bavarian Space Campus Taufkirchen/Ottobrunn“ werden, der neue weiß-blaue Luft- und Raumfahrtstandort. Hintergrund der geplanten Ansiedelung ist, dass in beiden Orten im Kreis München zu wenig Platz ist.

Wie im Bayernteil berichtet, wird der Standort Taufkirchen/Ottobrunn zu Europas größtem Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung ausgebaut. Das haben Ministerpräsident Markus Söder, Wissenschaftsminister Markus Blume, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Roland Weigert, Münchens Landrat Christoph Göbel, Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer und Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander in einer gemeinsamen Erklärung in den Räumen des TUM Department of Aerospace and Geodesy in Ottobrunn unterzeichnet. Das Vorhaben gehört zu Markus Söders Raumfahrtprogramm „Bavaria One“.

Im Zuge dessen soll für etwa 100 Millionen Euro eine neue Fakultät der TU errichtet werden. „Mittlerweile gibt es 27 Professuren und rund 1500 Studentinnen und Studenten“, erklärte TU-Präsident Thomas Hofmann. Und hier kommt der Flughafen ins Spiel.

„Die Menschen brauchen Platz“, so Hofmann. Und der steht in Taufkirchen/Ottobrunn derzeit nicht zur Verfügung. „Wir müssen deshalb einen Teil an den Flughafen verlagern“, sagte der TU-Präsident. Laut Blume ist dies jedoch vorerst nur eine Interimslösung. Derzeit gebe es Vertragsverhandlungen mit der Flughafen München GmbH (FMG) bezüglich Räumlichkeiten.

Wann die ersten Studenten und Professoren an den neuen Standort wechseln, ist unklar. Auch sei noch nicht geklärt, wer künftig am Flughafen unterrichtet wird. Denkbar ist eine Unterbringung auf dem Lab Campus, der explizit als Hochtechnologie-Standort konzipiert ist. Die ersten beiden Gebäude sind fertig und sollen demnächst eingeweiht werden. Ansiedeln werden sich dort unter anderem ein Unternehmen, das Autonomes Fahren erforscht, sowie die Deutsche Flugsicherung.

Auch wenn Taufkirchen/Ottobrunn die Hauptsitze bleiben sollen, könnte der Doppelstandort zum Dauerzustand werden, wenn die Fakultät „weiter so einen Lauf hat“, sagte Söder, der daran erinnert, bis vor Kurzem für seine Raumfahrtpläne verspotten worden zu sein.