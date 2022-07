Flughafen München: Neuer Chef-Kämpfer gegen die 3. Startbahn

Von: Markus Schwarzkugler, Andreas Beschorner

Frisch gewählt: Freisings Landrat Helmut Petz mit Marcel Fath, Martin Ernst, Karsten Schulze, dem neuen Vorsitzenden Franz Heilmeier, Michael Buchberger, Hans Wiesmaier, Karl-Heinz Reingruber und Erdings Vize-Landrat Franz Hofstetter. © Beschorner

Die Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Freising und Umgebung bleibt, was die 3. Startbahn betrifft, „in Hab-Acht-Stellung“. In der Mitgliederversammlung am Dienstag im Freisinger Landratsamt zog man nicht nur Bilanz über „relativ ruhige Jahre“ seit 2017 und wählte mit Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier einen neuen Vorsitzenden, sondern betonte auch, man sei gut gewappnet, sollte es in Sachen Flughafenausbau zu weiteren juristischen Auseinandersetzungen kommen.

Flughafen – Alt-Landrat und Ex-Landtagsabgeordneter Manfred Pointner, der seit Ende 2014 Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Nord ist, konnte nicht an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren, befindet er sich doch im Krankenstand, wie sein Stellvertreter Hans Wiesmaier sagte. Und Pointner stellte sich deshalb auch nicht mehr zur Wahl, seinen kurzen Bericht über die vergangenen Jahre übernahm sein Nachfolger Heilmeier. Vor allem habe man den Bürgerverein Freising bei dessen Untersuchungen zur Ultrafeinstaubbelastung am und rund um den Flughafen unterstützt und eine Stellungnahme zu dem von der FMG behaupteten „ewigen Baurecht“ für die dritte Runway verfasst, so Heilmeier.

Und man bleibe wachsam, kämpfe weiter dafür, dass die Vorrangfläche für die Startbahn aus dem Landesentwicklungsprogramm gestrichen werde. „Das passt nicht mehr in diese Zeit“, betonte Wiesmaier. Die Schutzgemeinschaft stehe, was künftige Auseinandersetzungen und Aktionen betreffe, „mitnichten mit leeren Händen“ da, leitete Wiesmaier zum Kassenbericht von Karsten Schulze über.

Seit 2017 habe man von den 460 Privatpersonen, 43 Gemeinden und drei Landkreisen rund 126 000 Euro an Mitgliedsbeiträgen eingenommen. Weil man in dieser Zeit „nur“ 13 000 Euro ausgegeben habe, sei das Vermögen auf derzeit 271 000 Euro angewachsen.

Die Neuwahlen verliefen reibungslos und ohne Gegenstimmen. Der neue Chef Heilmeier sagte über seine Gemeinde Neufahrn, sie sei von Anfang an ein wichtiger Ort im Flughafen-Widerstand gewesen. Er erinnerte an Käthe Winkelmann und Pfarrer Ralf Guggenmoos als herausragende Gestalten im Abwehrkampf. Heilmeiers Stellvertreter heißen Wiesmaier (Bürgermeister von Fraunberg) und Marcel Fath (Bürgermeister Petershausen), Kassier bleibt Karsten Schulze, neuer Schriftführer ist Michael Buchberger (BI Attaching). Die Beisitzer sind Tobias Eschenbacher, Karl-Heinz Reingruber, Martin Ernst, Reinhard Huber und Wolfgang Herrmann.

Gegründet wurde die Schutzgemeinschaft übrigens am 6. Dezember 1967 mit dem Ziel der Verhinderung des Flughafenbaus im Erdinger Moos. Erster Vorsitzender war damals Oberdings Bürgermeister Franz Schwaiger, dessen Gemeinde später in steuerlicher Hinsicht stark vom Flughafen profitierte. Die Schutzgemeinschaft blieb trotz der Verfehlung ihres ursprünglichen Ziels bestehen. Anfangs engagierten sich nur die direkt betroffenen Gemeinden, als aber dann nach und nach die Flugrouten veröffentlicht wurden, solidarisierten sich fast alle Umlandgemeinden. Die Schutzgemeinschaft unterstützt unter anderem Kläger vor Gericht.