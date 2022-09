Sicherheit: Münchner Flughafen ist Deutschlands Nummer eins

Die Startbahnen im Moos gelten bei Piloten als besonders sicher. © Michael Fritz/FMG

Der Flughafen München ist nicht nur bei Reisenden die Nummer eins in Deutschland, wie unlängst eine Umfrage des Londoner Unternehmens Skytrax ermittelt hat. Auch die Piloten der Vereinigung Cockpit (VC) setzen den Moos-Airport an die Spitze.

Flughafen - Das ist das Ergebnis des jetzt veröffentlichten regelmäßigen „Flughafenchecks“.Das ist das Ergebnis des jetzt veröffentlichten regelmäßigen „Flughafenchecks“.



„Der Flughafen München ist für uns besonders sicher, da hier fast alle Systeme verbaut wurden, die einem Piloten helfen, ein Flugzeug sicher zu starten, zu landen und zu rollen“, fasst Sven Graßmück, Mitherausgeber der Studie, zusammen. „Wir betrachten ,Safety Issues‘, die primär zu Flugunfällen führen. Diese werden nicht nur von der VC, sondern von der European Union Aviation Safety Agency herangezogen.“ Bei der „Runway Excursion“, dem Überschießen der Start- und Landebahn, erhielt München die maximale Punktzahl. „Hier ist für uns wichtig, dass auf allen Landebahnen auch bei schlechter Sicht Präzisionsanflüge und exzellente Beleuchtungen zur Verfügung stehen“, erklärt Graßmück.



Das Kriterium „Runway Incursion“, das unerlaubte Befahren von Start- und Landebahnen, das zum Beispiel 1977 zu dem dramatischen Unfall auf Teneriffa geführt hatte, wird in München laut der Pilotenvereinigung ebenfalls im deutschen Vergleich mit am besten in Angriff genommen. „Allerdings sehen wir hier, wie an allen deutschen Flughäfen, Verbesserungsbedarf. Wie auch die EASA fordern wir so genannte Stopbars bei Tag und Nacht an jedem Aufrollweg“, so Graßmück. Diese roten Lichter quer über dem Rollweg bieten eine letzte Auffanglinie für Piloten. „Leider werden diese Stopbars an deutschen Flughäfen im Gegensatz zu anderen Ländern, obwohl verbaut, nur bei besonders schlechten Sichtweiten genutzt“, kritisiert der Autor.



Auch der Sicherheitsaspekt „Taxi Occurences“ werde in München vorbildlich durch durchgehend verbaute Rollleitlichter und Einparksysteme behandelt, teilt die VC mit.



In allen drei Unterpunkten bewertet die Standesvertretung der Kapitäne zudem, ob sie Teil sogenannter Local Runway Safety Teams (LRST) sind. Hier werden vertrauensvoll unter anderem sicherheitsrelevante Vorgänge besprochen. „Die besonders gute Zusammenarbeit mit dem Flughafen München ist dabei hervorzuheben. Dies ist leider in Deutschland keine Selbstverständlichkeit“, resümiert Graßmück.



Der Flughafen Nürnberg erhielt die Note 1,83 und gehört damit ebenfalls zu den sichersten. Hauptkritikpunkt der Piloten dort: Es wird nur in einer Landerichtung ein Präzisionsanflug mit vollumfänglicher Beleuchtung angeboten. Hamburg liegt mit 2,34 nur im Mittelfeld, unter anderem wegen des gleichen Kritikpunkts wie in Nürnberg. Zudem sei man nicht ins Sicherheitsteam eingebunden.

