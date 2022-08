Sprengstoff-Alarm! Terminal 1 am Flughafen München teilweise geräumt

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein Teil des Terminal 1 am Flughafen München musste aktuell geräumt werden. © Marcus Schlaf

Ein verdächtiger Koffer hat am Flughafen München einen Sprengstoff-Alarm ausgelöst. Ein Teil des Terminal 1 wurde geräumt. Die Ermittlungen laufen.

Flughafen München – Gegen 9.50 Uhr löste nach Informationen der Bild ein verdächtiger Koffer einen Sprengstoff-Alarm am Terminal 1 am Flughafen München aus. Die Bundespolizei ließ daraufhin einen Teil des Terminal 1 räumen und sucht das Areal derzeit ab. Betroffen ist laut Bild der Gate-Bereich A.

Sprengstoff-Alarm am Flughafen München: Terminal 1 zum Teil geräumt

Der Besitzer des Koffers wird aktuell vernommen. Mehrere Abflüge verspäten sich oder fallen ganz aus. Der Vorfall trifft den Flughafen an einem Reise-Samstag in den Sommerferien. Im Schnitt erwartet der Flughafen während der Sommerferien rund 100.000 Fluggäste am Tag.

