Flughafen München: Edeka-Kunde klappt belegte Semmel auf und wird stinksauer

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Edeka-Kunde beschwert sich via Facebook über seine „Braten Warm“-Semmel. Die Supermarkt-Kette lässt mit einer Antwort nicht lange auf sich warten.

München - Wer kennt es nicht: Man ist in Eile, hat nur eine kurze Mittagspause oder muss den mittaglichen Heißhunger rasch stillen. Genau in solchen Momenten ist meist wenig Raum für gesunde, ausgewogene Mahlzeiten. Der Gang zur nächsten Imbissbude oder zum Bäcker nebenan ist dann meist der bequemste - und effektivste. Ähnlich ist es wohl auch einem Twitter-Nutzer passiert, der ein Foto seiner Mahlzeit, eingekauft im Edeka am Flughafen München, der Öffentlichkeit präsentierte, und augenscheinlich weniger begeistert war.

„Braten Warm STK Heisse Theke“, heißt es auf der Quittung, die der Facebook-User „Laertis Sam“ postete. Dazu ein Foto der Mahlzeit, zu sehen ist eine aufgemachte Semmel, auf einem der beiden Brötchen liegt ein Stück Braten. Etwas verloren wirkt das Fleisch auf der offengelegten Semmel, ohne erkennbare Beilagen, Saucen oder sonstigen kulinarischen Begleitungen. Dazu der süffisante Kommentar Sam‘s: „In Krisenzeiten kann man so sein Geld investieren!“ Wohl ein Seitenhieb auf die aktuell ohnehin hohen Preise.

Ein Edeka-Kunde beschwerte sich über eine Semmel, die er am Flughafen München gekauft hat. © Screenshot: Facebook „Laertis Sam“

Der Twitter-Nutzer postete die Bilder direkt adressiert via Facebook an Edeka, eine Antwort ließ dann nicht lange auf sich warten: „Es tut uns leid, dass du enttäuscht bist. Wir leiten dein Feedback deshalb zur Klärung gerne an unseren regionalen Kundenservice weiter, der für den Markt zuständig ist.“ Ob die Semmel tatsächlich so gedacht war, oder ob ein Mitarbeiter den einen oder anderen Arbeitsschritt übersprungen hat - unklar. Sicher ist, dass die Kritik angekommen ist - unklar hingegen, ob „Laertis Sam“ in nächster Zeit auf die „Braten Warm“ verzichten möchte.