Handfester Streit um Auto-Waschplatz

Auf eine verbale Auseinandersetzung wurde ein Gerangel: An der Tankstelle am Flughafen eskalierte ein Streit um einen Auto-Waschplatz.

Flughafen – Bei dem schönen Osterwetter am verlängerten Wochenende waren Autowaschplätze besonders gefragt. An der Tankstelle am Flughafen eskalierte am Montagnachmittag der Kampf um eine freie Waschbox. Laut Flughafenpolizei hatte sich nach Angaben eines Waschplatz-Konkurrenten ein später Angekommener vorgedrängelt.

Dies ließ sich der zurückgedrängte Münchner Taxilenker nicht bieten. Aus einer verbalen Auseinandersetzung, in die sich einige andere Autofahrer einmischten, wurde ein Gerangel. In dessen Verlauf stürzte einer der Beteiligten, ein 52-Jähriger aus dem Kreis München. Seine Schürfwunden mussten im Krankenhaus Freising versorgt werden. Es wurden gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.