Triebwerk-Alarm im Urlaubs-Flieger nach München: Crew ignorierte Warnung - „Hätte in Tragödie enden können“

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Flug von Spanien an den Flughafen München hätte in einer „Tragödie“ enden können, so ein Pilot der „Marabu“-Airline. Die Crew ignorierte wohl einen Triebwerk-Alarm.

Flughafen München - Ein Flug vom spanischen Malaga nach München der Fluggesellschaft „Marabu“ wird sowohl die Airline als auch die Luftfahrt wohl noch länger beschäftigten. Bereits am 17. Juli startete Flug DI-6025 von Südspanien in Richtung Flughafen München. Keine drei Stunden geht die Reise, ein Routine-Flug also. Wie sich jetzt herausstellt, hätte dieser jedoch in einer Katastrophe enden können.

„Hätte in Tragödie enden können“: Flug von Spanien nach München mit Triebwerk-Alarm fortgesetzt

Wie avherald berichtet, bemerkte die Crew während des Starts in Spanien eine Meldung des Flugzeugs: Feueralarm am rechten Triebwerk! Nur wenige Augenblicke später, so der Bericht weiter, sei die Warnung jedoch wieder deaktiviert gewesen, weshalb die Crew sich dann entschloss, den Flug routinemäßig fortzusetzen. Knapp zwei Stunden und zwanzig Minuten nach Take-Off landete man schließlich am Münchner Airport.

Eine anschließend durchgeführte Kontrolle stellte jedoch heraus: In der Maschine vom Typ A-320 habe sich eine Zündkerze in einem der Triebwerke gelöst, wodurch heißes Gas ausgetreten sei und dieses beschädigt habe. Fotos des Airbus 320neo des Portals avherald zeigen schwere Hitzeschäden sowie Rußspuren an der Verkleidung sowie an Kabeln.

Triebwerk-Alarm auf Spanien-Flug: Crew ignoriert Warnung - „ Hätte in Tragödie enden können“

Wie das Portal aus eigenen Informationen wissen will, soll es am selben Flugzeug bereits vor dem Malaga-München-Flug häufiger zu Warnungen des selben Typs gekommen sei, die jedoch immer nach kurzer Zeit wieder ausgingen. Das Flugzeug, so heißt es weiter, wird wohl erst im August oder September diesen Jahres wieder zurück in den Linienverkehr gehen.

Die estländische Fluggesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der deutschen Condor und war erst dieses Jahr an den Start gegangen.

Flughafen München: „Marabu“-Flug hätte „in Tragödie enden können“

Wie ein Pilot der Airline, der anonym bleiben möchte, jetzt gegenüber der Bild erklärt, war das Ignorieren des Alarms auf Flug DI-6025 ein schwerwiegender Fehler. „Ich sehe das anders, hier wurde die Flugsicherheit angegriffen. Das hätte in einer Tragödie enden können“, zitiert Bild den Angestellten. Eine Marabu-Sprecherin, so die Bild weiter, verteidigte jedoch die Entscheidung der Crew, den Flug fortzusetzen, da alle Messwerte des Triebwerks unauffällig gewesen seien, wurde der Flug „wie geplant fortgesetzt“.

