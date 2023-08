Ultrafeinstaub: Flughafen München widerspricht Bürgerverein Freising

Nach Veröffentlichung von Messdaten: Umwelt-Chef bemängelt Sachverhalte, „die so nicht zutreffen“

„Der Wind, der vom Flughafen kommt, ist belastet.“ So formulierte es jüngst der Bürgerverein Freising bei der Vorstellung seiner Ultrafeinstaub-Messdaten. Dazu nimmt nun der Flughafen Stellung und widerspricht sogar in Teilen.

Flughafen München – „Der Wind, der vom Flughafen kommt, ist belastet.“ Das stellte, wie berichtet, Oswald Rottmann vom Bürgerverein (BV) Freising bei der Vorstellung der Messergebnisse des BV für Ultrafeinstaub im Flughafen-Umfeld fest. Für die Einordnung hatte dieser einen Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO herangezogen und war zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Wert, etwa auch in Eitting, teils deutlich überschritten worden war. Den Bericht in unserer Zeitung hat auch Hermann Blomeyer, Leiter Umwelt bei der Flughafen München GmbH (FMG), gelesen. Er sieht Sachverhalte, „die so nicht zutreffen“.

Wie berichtet, hatte der BV acht Monate lang an verschiedenen Standorten gemessen. Dass es aktuell noch keine belastbaren, wissenschaftlich festgelegten Grenzwerte für Ultrafeine Partikel (UFP) gibt, ist auch ihm bekannt. Für die Einordnung benannte er aber eine UFP-Grenze, die von der WHO erst kürzlich abgesenkt und als Empfehlung genannt wird – 10 000 Partikel pro Kubikzentimeter als höchste Belastung. In Achering (Kreis Freising) etwa wurden im Mittel 21 249 Partikel pro Kubikzentimeter gemessen, in Eitting 14 942. In letzterem Ort wurde der Tagesmittelwert laut BV im Messzeitraum um 49 Prozent überschritten. Dabei handle es sich sogar um Messdaten aus Pandemie-Zeiten, also mit weniger Flugbewegungen. Beim Wind vom Flughafen würden die UFP-Konzentrationen beträchtlich steigen.

Dass die Verbrennung fossiler Energieträger UFP freisetzt und damit auch der Flugverkehr, will Blomeyer freilich nicht in Frage stellen, wie er in einer Stellungnahme schreibt. „UFP sind jedoch nicht einheitlich definiert. Wie im Artikel beschrieben, existieren keine allgemein akzeptierten Maßstäbe und keine Grenzwerte.“ Die von der WHO angesetzten Werte sollten als Orientierung genutzt werden, um Emissionsminderungsmaßnahmen zu priorisieren. Insbesondere gesundheitliche Bewertungen seien damit nicht verbunden, „denn nach Ansicht der WHO reichen die vorhandenen wissenschaftlichen Daten zu UFP nicht aus, um belastbare Empfehlungen zu Richt- oder Grenzwerten abzuleiten“, so Blomeyer weiter.

Dem Flughafen München sei die Forschung an der Wirkung von UFP „sehr wichtig“. Daher unterstütze er auch das vom Bayerischen Umweltministerium aufgelegte Verbundprojekt mit mehreren Messstationen an verschiedenen Orten in Bayern. „Danach liegen die Jahresmittelwerte der Messstationen, zum Beispiel /.../ in Freising bei 8400 und in Hallbergmoos bei 7800“, so Blomeyer. Naturgemäß würden die Tages- und Stundenmittelwerte stärkeren Schwankungen unterliegen. Und: „Die höchsten Monatsmittelwerte an den Standorten wurden im März und im Oktober/November gemessen – die meisten Flugbewegungen am Flughafen München gab es im August.“ Deswegen, so der Leiter Umwelt, griffen „monokausale Erklärungen zu kurz“.

Blomeyer verweist außerdem auf „eine Vielzahl an Maßnahmen zur Reduzierung von Emission“ am Flughafen München, etwa die Versorgung der Flugzeuge in Parkposition mit Bodenstrom und klimatisierter Luft oder „die sukzessive Elektrifizierung des gesamten Fuhrparks. Flugzeughersteller arbeiten an immer emissionsärmeren Triebwerken“, beteuert Blomeyer. Die Dekarbonisierung des Luftverkehrs sei das langfristige Ziel.

Was den BV noch stört, ist, dass nach wie vor nicht direkt im Flughafen gemessen wird. Ein Umstand, auf den Blomeyer in seiner Stellungnahme nicht eingeht.