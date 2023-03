Flughafen wird am Donnerstag wieder lahmgelegt

Von: Hans Moritz

Verdi setzt seine Streiks fort - am Donnerstag am Flughafen. © Stefan Puchner/dpa

Am Münchner Flughafen ist an diesem Donnerstag wieder mit Verspätungen und Annullierungen zu rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Sicherheitskontrollen zu einem Streik auf – von 8 bis 14 Uhr.

Flughafen - Darauf weist die Regierung von Oberbayern hin, in deren Auftrag die SGM die Kontrollen durchführt. Ein Regierungssprecher erklärte, man erwarte eine hohe Streikbeteiligung, daher dürfte die Abfertigung „erneut in großen Teilen zum Erliegen kommen“. In beide Terminals würden nur vereinzelt Kontrollstellen geöffnet sein. Der Streik wird sich den ganzen Tag über auswirken. Passagiere sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen. Infos auch unter www.munich-airport.de. ham