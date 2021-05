Erfolgreicher Kampf um Mitbestimmung

Über 400 ITG-Mitarbeiter nahmen an der Aufstellungsversammlung für einen Betriebsrat teil.

Nach jahrelangem Bemühen setzt Verdi beim Logistiker ITG einen Betriebsrat durch

von Hans Moritz schließen

Die Firma ITG in Schwaig beschäftigt aktuell rund 1100 Mitarbeiter und gehört im Schatten des Münchner Flughafens zu den großen Lagerlogistikern. Doch einen Betriebsrat gibt es hier bisher nicht. Jahrelang kämpfte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi um die Etablierung einer Mitarbeitervertretung, berichtet deren Sprecher Andreas Faltermaier.

Schwaig – Nun mit Erfolg: Noch im Sommer soll es zu einer Betriebsratswahl in dem im April 1981 gegründeten Unternehmen kommen, kündigt Faltermaier an und spricht von einem „sehr erfolgreichen Ergebnis“. Den kann der Kemodinger (Gemeinde Fraunberg/Landkreis Erding) auch für sich verbuchen. Denn der stellvertretende Vorsitzende von Verdi in der Flughafenregion arbeitete früher bei der Deutschen Post.

ITG hatte er schon deshalb immer im Blick, weil das Schwaiger Unternehmen früher eine Konzerntochter der DHL Deutschen Post war-. „In all den Jahren konnten wir nur zwei Unterstützer finden“, erinnert sich Faltermaier.

Den Durchbruch erreichte seinen Angaben zufolge nun Haris Softic, zuständiger Bezirkssekretär von Verdi München, nach „monatelanger harter Vorarbeit“. Auch er ist ein ehemaliger Postler. Dabei wurde er von vielen Gewerkschaftern unterstützt, unter anderem dem Chef des Verdi-Landesbezirksfachbereichs, David Merk.

Die erste Hürde ist bereits genommen – mit beachtlicher Unterstützung. 417 ITG-Beschäftigte nahmen an der – coronakonform abgehaltenen – Aufstellungsversammlung für einen Wahlvorstand teil.

Faltermaier kündigt an, dass Verdi mit einer eigenen Liste antreten werde – „für sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen, Entlastung, bessere Karriere- und Entwicklungschancen sowie ein wertschätzendes Betriebsklima“. Der Verdi-Landesbezirksfachbereich werde die Aktiven im Wahlkampf und den anstehenden Aufgaben mit Rat und Tat unterstützen“, kündigt der Verdi-Sprecher an. ham