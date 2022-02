Stürmischer Empfang für US-Vize-Präsidentin

Von: Hans Moritz

Teilen

Willkommen im Erdinger Moos: US-Vizepräsidentin Kamala Harris schreitet die Flugzeugtreppe an der Air Force Two herab und wird von Ministerpräsident Markus Söder empfangen. Vorne wartet schon die gepanzerte Limousine. © Hans Moritz

Großer Bahnhof am Flughafen für Kamala Harris. Wir waren beim Empfang der Vize-Präsidentin der USA dabei.

Flughafen - Um 21.06 Uhr trifft der wichtigste Gast der Münchner Sicherheitskonferenz auf deutschem Boden ein. Auf der Südbahn landet am Donnerstagabend die weltweit wohl bekannteste Boeing 757 – die Air Force Two, kleine Schwester der Präsidentenmaschine Air Force One, eine Boeing 747.



Es dauert einige Minuten, und US-Vizepräsidentin Kamala Harris schreitet vor den Wartungshallen die Treppe hinab. Auf dem Vorfeld – Sturmböen pfeifen über den Betonboden hinweg, in der Luft knattert unsichtbar ein Hubschrauber – wird die 57-Jährige von Ministerpräsident Markus Söder, der US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann (72), und dem Münchner US-Generalkonsul Timothy Liston (51) empfangen. Einer fehlt beim Defilee: Staatskanzleichef Florian Herrmann (49). Er teilt in diesen Minuten via Twitter mit, dass er sich mit Corona infiziert habe – definitiv der falsche Moment, Chance verpasst.



Schon eine halbe Stunde vorher bringt sich eine Abordnung bayerischer Bereitschaftspolizisten in Stellung und trotzt dem Wind. Sie bilden ein Spalier zwischen der Air Force Two und einem mächtigen Jeep, an dessen Front die deutsche Fahne und die Stars & Stripes im Wind knattern.



Die USA schicken ihr politisches Spitzenpersonal nie allein. In den Tagen davor kam das gesamte Equipment im Erdinger Moos an, neben den Vizepräsidenten-Geländewagen mit Wappen an der Tür mehrere US-Fahrzeuge und sogar ein schwarz lackierter Rettungswagen. Selbst die fahrbaren Treppen haben die Amerikaner mitgebracht.



Aber auch die Gastgeber lassen sich nicht lumpen. Neben dem dicken BMW des Ministerpräsidenten bilden mehrere Streifenwagen mit Bannern an den Kotflügeln und zwei Motorradstaffeln einen eindrucksvollen Konvoi.



Am Horizont blitzt ein Meer an Blaulichtern, nein kein schlimmer Unfall, sondern eine Vielzahl an Polizeiautos, die Harris den Weg in die Münchner Innenstadt freimachen. Denn die Vertreterin von US-Präsident Joe Biden nimmt seit Freitag an der Münchner Sicherheitskonferenz teil.



Unter den Zaungästen ganz unauffällig mit gelber Warnjacke und tief ins Gesicht gezogener Mütze: Flughafen-Chef Lammers. Er ist glücklich, sein Flughafen hat eine gute Performance geliefert. Und er bekennt: „Endlich wieder was los bei uns.“ ham