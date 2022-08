Von wegen „haftuntauglich“: Bundespolizei schickt gesuchte Straftäterin ins Gefängnis

Von wegen „haftuntauglich“: Die Bundespolizei hat am Flughafen München - nach zwischendurch doch recht interessanten Ermittlungen - eine per Vollstreckungshaftbefehl gesuchte 35-Jährige ins Frauengefängnis geschickt.

Flughafen - Sie war mit der letzten Maschine am Samstagabend aus London am Flughafen München angekommen, im Gepäck allerdings einen offenen Haftbefehl. Bei der Kontrolle bei der Bundespolizei hieß es dann für sie: Bezahlen oder Haft. Am Ende wurden es für die 35-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern 62 Tage Haft in einem Münchner Frauengefängnis.

Die Frau war vor ein paar Jahren öfter ohne Ticket im öffentlichen Nahverkehr in und um Nürnberg erwischt worden. Daher hatte ein Amtsrichter in Nürnberg gegen die Unbelehrbare im Juli 2020 einen Strafbefehl über 1350 Euro Geldstrafe, ersatzweise 90 Tage Haft, ausgestellt. Sie blieb jedoch 930 Euro schuldig, weshalb die Staatsanwaltschaft seit vergangenem Juli mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihr suchen ließ.

Laut Polizeibericht erklärte die Frau den Beamten zunächst, ihr Vater werde die Strafe für sie bezahlen. Dieser wiederum sagte am Telefon, dass seine Tochter nicht hafttauglich sei und er deshalb die Strafe auch nicht bezahlen werde. Sie sei gerade aus einer psychiatrischen Klinik in Großbritannien angereist. Die Bundespolizisten zogen einen Mediziner hinzu, der jedoch keine Gründe feststellen konnte, die gegen eine Unterbringung in einer Haftanstalt sprachen. So sitzt die selbst zahlungsunfähige 35-Jährige nun zwei Monate hinter Gittern, „es sei denn, ihr Vater geht noch einmal in sich und öffnet doch noch den Geldbeutel für die Freiheit seiner Tochter“, meint Polizeisprecher Christian Köglmeier.