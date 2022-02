Einsatzreicher Januar: Winterdienst am Flughafen schwer gefordert

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

181 Fahrzeuge hat der Winterdienst am Flughafen bislang eingesetzt. © FMG

Rund um die Uhr stehen die insgesamt 630 Beschäftigten des Winterdienstes am Flughafen München bereit, um bei Schnee und Eis einen sicheren Flugbetrieb zu ermöglichen. Alleine im Januar 2022, dem in der laufenden Wintersaison arbeitsreichsten Monat, musste der Winterdienst an 21 Tagen ausrücken. Das berichtet die Flughafen München GmbH (FMG) in einer Pressemittelung.

Flughafen München – Zur Einordung: Seit dem 15. Oktober – dem Beginn der laufenden Saison – waren es insgesamt 43 Tage. Die beiden Start- und Landebahnen wurden insgesamt 46 Mal geräumt sowie 26 Mal enteist – im Januar waren es 21 Bahnräumungen und zwölf Enteisungen. Insgesamt waren die Beschäftigten der FMG sowie die externen Arbeitskräfte 46 000 Arbeitsstunden mit 181 Fahrzeugen auf den Runways, Rollwegen, Vorfeldern und im öffentlichen Bereich des Flughafens im Einsatz.

Bisher hat der Winterdienst der FMG 180 Tonnen Quarzsand, 80 Tonnen Auftau-Granulat und 1750 Tonnen flüssiges Taumittel eingesetzt. Die EFM, die für Flugzeug-Enteisungen zuständige Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG und der FMG, hat bis dato rund 4800 Flugzeuge enteist, alleine im Januar rund 2000.