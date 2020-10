Flüchtlinge landen mit Privatjet und geben sich als Diplomatenfamilie aus - dahinter steckt tragische Geschichte

Eine exklusive Form von Schleusung hat die Bundespolizei nun am Flughafen München aufgedeckt. Eine asylsuchende Familie landete mit dem Privatjet.

Flughafen München - Bei der Überprüfung eines Privatjets am Flughafen München haben die Beamten der Bundespolizei einen Fall von illegaler Personen-Schleusung aufgedeckt. Sie hatten einen Businessjet überprüft, der am Freitag (9. Oktober) von Istanbul aus kommend im General Aviation Terminal im Erdinger Moos gelandet war.

An Bord befand sie eine vierköpfige Familie aus dem Irak bestehend aus den Eltern (49 und 44 Jahre alt) sowie einem 12-jährigen Buben und einem siebenjährigen Mädchen. Die Familie, die als Diplomatenfamilie angekündigt wurde, sollte laut Handling-Agent nur eine Nacht in München verbringen und am nächsten Tag auf eine Karibikinsel weiterreisen.

Flughafen München: Angebliche Diplomatenfamilie entpuppt sich als Flüchtlinge - Schleuser nahmen 60.000 Euro

Bei der Überprüfung der Familie fiel den Beamten aber auf, dass diese weder die Diplomatensprache französisch noch das international weit verbreitete englisch beherrschten. Schließlich konnte der Sohn der Familie den Beamten verständlich machen, dass die Familie tatsächlich lediglich auf der Flucht aus ihrem Heimatland war.

Flughafen München: Flucht vor dem Großvater - Familie verkaufte gesamten Besitz

Wie sich später bei genauerer Befragung des Familienvaters herausstellte, hatte dieser sein komplettes Hab und Gut, inklusive Restaurant und Haus, in der irakischen Heimat verkauft und einem Schleuser umgerechnet 60.000 Euro bezahlt, um aus der Heimat fliehen zu können. Dort sei die Familie vom Vater der 44-jährigen Mutter bedroht worden, der verlangt habe, dass seine Tochter und Enkelin nach muslimischem Ritus beschnitten würden. Dies habe die Familie aber verweigert. Sie seien schließlich in die Türkei geflohen und dort von einem syrischen Schleuser per Businessflug weitervermittelt worden. In München wolle die Familie nun einen Asylantrag stellen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Familie in Todesangst aus ihrem Heimatland flieht und bei der Asylsuche am Flughafen München strandet. Er ist Februar diesen Jahres hatten Bundespolizisten eine Familie aus Venezula aufgegriffen. Die drei Personen, darunter ein Kleinkind, waren aus politischen Gründen geflohen.

Für die Prüfung und Bearbeitung dieses Schutzersuchens ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Daher leiteten die Bundespolizisten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort die Iraker an ein AnkER-Zentrum in Bayern weiter. Die Ermittlungen gegen die Schleuser laufen.

