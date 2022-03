Flughafen München: Streik aus heiterem Himmel führt zu Flugausfällen

Von: Dirk Walter

Beschäftigte der Gewerkschaft Verdi sorgten für einen Streik am Flughafen in München. © Christophe Gateau/dpa

Am Flughafen gibt es zarte Hoffnungen auf einen Aufschwung nach der Corona-Flaute. Spätestens an Ostern soll das Geschäft wieder richtig brummen. Da trifft ein Streik den Flughafen wie aus heiterem Himmel.

München – Die Gewerkschaft gab sich kämpferisch. „Takeoff 22“, betitelte Verdi gestern einen Warnstreik, der auch heute noch einige Auswirkungen auf den Flugbetrieb in München und anderen deutschen Flughäfen haben dürfte. In München waren die 750 Beschäftigten der FM Sicherheit, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Flughafen München GmbH, zum Streik aufgerufen. Außerdem richtete sich der Aufruf an einen Dienstleister: Die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft stellt Personal auf Zuruf, wenn es personell bei der FM Sicherheit eng wird.

München: Streik aus heiterem Himmel am Flughafen - Flugausfälle als Folge

Beide Firmen kontrollierten Personal und Fracht, sie stellen sicher, dass nur Beschäftigte mit Flughafen-Ausweis in den Sicherheitsbereich gelangen – Piloten, Flugbegleiter, Abfertiger ebenso wie Handwerker. Jedes Baustellenfahrzeug, jeder Essenszulieferer muss vor den Flughafen-Toren überprüft werden – sonst kommt er nicht rein. Zudem erging der Streikaufruf an die Beschäftigten der ICTS Deutschland, an die die Flugzeug-Bewachung delegiert ist. Anders als etwa in Frankfurt streikte in München aber nicht das Sicherheitspersonal, das die Fluggäste überprüft. Diese Aufgabe ist in München der SGM übertragen, deren Beschäftigte andere Tarifverträge haben.

In Frankfurt hat der Streik gravierende Auswirkungen - am heutigen Dienstag sind zahlreiche Flüge ins In- und Ausland annulliert. Der Flughafen rief Passagiere auf, erst gar nicht zum Flughafen zu kommen. Etwa 700 Flüge könnten betroffen sein. In München hielten sich die Auswirkungen bei Streikbeginn gestern um 14 Uhr in zunächst in Grenzen. Da Verdi schon am Vormittag das Sicherheitspersonal auch an anderen deutschen Flughäfen zum Streik aufgerufen hatte, mussten hier zunächst nur etliche innerdeutsche Flüge etwa von und nach Düsseldorf, Berlin oder Bremen annulliert werden. Etwa 40 Flüge fielen daher nach Flughafen-Angaben aus. Auch am heutigen Dienstag sind nur innerdeutsche Flüge gestrichen, etwa nach Hamburg oder Stuttgart.

München: 75 Prozent Streikbeteiligung am Flughafen - Haupttor geschlossen

Gestern Nachmittag sprach Verdi von 75 Prozent Streikbeteiligung am Airport München. „Das Haupttor an der Nordallee ist geschlossen, an anderen Toren gibt es eine Notbesetzung, es arbeiten teilweise nur drei statt acht Personen“, sagte ein Betriebsrat unserer Zeitung. Der Flughafen hat nur begrenzt die Möglichkeit, hier gegenzusteuern. So können nach Verdi-Informationen FlugzeugCrews an noch besetzte Tore gelotst werden, damit sie nach dem Sicherheits-Check aufs Flughafengelände gelangen.



Wie oft bei Streiks geht es letztlich ums Geld. Verdi kämpft mit dem Branchenverband BDL um eine Lohnerhöhung. BDL hat 38 Cent mehr pro Stunde angeboten, Verdi will einen Euro. Außerdem soll auch schon in der Probezeit jeder Mitarbeiter das volle Gehalt bekommen – ohne Abzüge. Das Besondere: Es handelte sich um einen „Stay-at-home“-Streik – „Stay@home“ schreibt die Gewerkschaft pfiffig. Das bedeutet: Die Mitarbeiter erscheinen erst gar nicht am Flughafen, sondern bleiben von vorneherein zuhause. „Für die Abendschicht haben schon viele Mitarbeiter zugesagt“, berichtete der Betriebsrat, der lieber anonym bleiben wollte. (Dirk Walter)