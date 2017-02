Kindesentführung vereitelt

Die Beamten konnten bereits am Freitag rechtzeitig einen in der Schweiz lebenden Ägypter stoppen, der mit seinen beiden neun und zwölf Jahre alten Töchtern auf dem Weg nach Kanada war – ohne das Wissen und die Einwilligung der Mutter.

Bundespolizeisprecher Christian Köglmeier berichtet, dass sich der 38 Jahre alte Mann aus Aaargau in der Schweiz mit seiner Frau gestritten hatte. Daraufhin nahm er die Kinder mit und fuhr mitten in der Nacht davon.

Die Ehefrau bemerkte das Fehlen der Mädchen und wandte sich an die Schweizer Behörden. Dort äußerte sie die Befürchtung, ihr Mann könne sich in seine nordafrikanische Heimat absetzen. Die Schweizer Polizei verständigte die umliegenden Flughäfen, auch den im Erdinger Moos.