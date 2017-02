Betrunkener Dieb landet in Zelle

Alkohol trübt die Sinne – und bei einem Polen offensichtlich auch das Rechtsbewusstsein.

Flughafen - Der Wohnsitzlose wurde am Freitag gegen 23 Uhr im Edeka-Markt im Zentralbereich beim Diebstahl einer Flasche Schnaps und einer Halben Bier erwischt, so Christian Maier von der Flughafenpolizei. Als die Streife das Vergehen aufnehmen wollte, merkte sie, dass der 31-Jährige sternhagelvoll war. Der Alkomat zeigt stolze drei Promille an. Die Nacht nüchterte er in der Zelle aus. Da er wegen einschlägiger Delikte vorbelastet ist, erließ eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Erding Haftbefehl.