1000 Euro von Allresto

Licht in die Herzen: Geschäftsführer Halamoda blickt auf gutes Jahr

Flughafen - Die Allresto , die Gastronomietochter der Flughafen München GmbH, unterstützt auch heuer wieder Licht in die Herzen, das Leserhilfswerk von Erdinger/ Dorfener Anzeiger.

Geschäftsführer Gerhard Halamoda übergab hoch über dem Wintermarkt im München Airport Center den symbolischen Scheck an Redaktionsleiter Hans Moritz.

Halamoda blickt auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr mit zahlreichen neuen Schlemmeradressen im Terminal 2-Satelliten zurück. 150 neue Arbeitsplätze hat die Allresto in einem Jahr geschaffen. „Wir wollen gerne Menschen an unserem Erfolg teil haben lassen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so Halamoda . Seine Waren bezieht die Allresto vor allem aus der Region. „Deswegen ist mir wichtig, auch in der Region zu helfen.“