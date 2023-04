150 Jahre Feuerwehr: Festauftakt in Forstern

Von: Veronika Macht

Das Fest ist eröffnet: Bürgermeister und Schirmherr Rainer Streu zapfte das erste Fass Bier an. Mit ihm freuten sich Kommandant Matthias Belmer, Feuerwehr-Vorsitzender Hannes Schwinghammer (v. r.) und zahlreiche Gäste im Festzelt neben dem Feuerwehrhaus. © Vroni Macht

Die Feuerwehr Forstern startet in die Maibaumzeit und feiert gleichzeitig ihr 150. Gründungsfest. Bis zum 1. Mai gibt‘s jetzt täglichen Stüberlbetrieb.

Forstern – Nadelzweige und Bänder in Weiß und Rot zierten den Ort, als am Donnerstagabend der Forsterner Maibaum ins Stüberl beim Feuerwehrhaus gebracht wurde. Begleitet von Blasmusik und zahlreichen Vereinen, setzte sich der Zug am südlichen Ortseingang in Bewegung, mit Salutschüssen der Böllerschützen wurde der Baum in seiner Heimat auf Zeit willkommen geheißen.

Im Festzelt, das auch das Maibaumstüberl in Form einer Urweisse Hütt’n beherbergt, wurde anschließend der Tag der Nachbarschaft, Vereine und Betriebe gefeiert. Hannes Schwinghammer, Vorsitzender der Feuerwehr Forstern, begrüßte die Gäste. Schirmherr und Bürgermeister Rainer Streu freute sich nach dem Anzapfen, dass so viele Forsterner gekommen waren: „Das zeigt, was eine Dorfgemeinschaft ausmacht.“

Der Feuerwehr zollte Streu Respekt und wünschte ihr für die kommenden Tage bis zum 1. Mai „alles Gute und dass das Zelt jeden Tag voll ist und die Fassl nie leer werden“.

Wie berichtet, feiert die Feuerwehr ihr 150. Gründungsfest im Rahmen des Maibaumstüberls. Diesen Samstag findet der Tag der Forsterner Senioren und um 19 Uhr Kabarett mit Sara Brandhuber statt (Karten an der Abendkasse). Am Sonntag ist der große Festtag mit Gottesdienst geplant und am Montag ein Kesselfleischessen. Danach startet das Maibaumstüberl mit einem Mix aus Partys und Live-Musik. Highlights im Programm sind der Kindernachmittag am 22. April und der Südtiroler Abend am 23. April. Stüberlbetrieb ist jeden Tag. Aufgestellt wird der Maibaum am 1. Mai ab 11 Uhr in der Ortsmitte.