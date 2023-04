150 Jahre Feuerwehr Forstern: „Feuerwehr ist so viel mehr, als wir denken“

Von: Veronika Macht

Durch den mit Zweigen und Bändern geschmückten Ort führte nach dem Gottesdienst der Festzug mit Feuerwehren und Vereinen – im Bild die Forsterner Jubiläumswehr selbst. © Vroni Macht

Volles Haus bei der 150-Jahrfeier in Forstern: Mit einem Gottesdienst und einem Festumzug begeht die Wehr ihr Jubiläum.

Forstern – Die Feuerwehr Forstern musste am Sonntag umplanen. Eigentlich sollte der Festtag zu ihrem 150-jährigen Bestehen mit einem Kirchenzug nach Tading und einem Gottesdienst im Freien begangen werden. Wegen des unsicheren Wetters wurde die Feier aber ins Festzelt beim Gerätehaus verlegt. Immerhin konnte im Anschluss ein Umzug durch den Ort stattfinden. Einer fehlte allerdings: der Maibaum. Den hatten Diebe aus dem Nachbarort in der Nacht stibitzt.

Zahlreiche Gäste waren gekommen, um mit der Feuerwehr Forstern ihr 150. Gründungsfest zur begehen. Kameraden aus den Nachbargemeinden, Mitglieder der Vereine auch aus den umliegenden Orten, Bürger von Forstern: Das Festzelt war voll besetzt, als Kommandant Matthias Belmer sie zum Fest-, Gedenk- und Dankgottesdienst begrüßte. Ein Festgottesdienst, „weil wir stolz sind und feiern, dass es unsere Feuerwehr seit 150 Jahren gibt“. Ein Gedenkgottesdienst, weil man auch an die verstorbenen und verunglückten Kameraden und Vereinsmitglieder denken wolle. Und ein Dankgottesdienst, „weil wir einfach dankbar sind für das viele Gute, das uns in der Feuerwehr bisher widerfahren ist“ – Freundschaften, Kameradschaft, Zusammengehörigkeit sowie das Gefühl, etwas Sinnvolles geschafft zu haben. Und man danke für „viele Male gesundes Heimkommen zu unseren Familien nach Einsätzen und Übungen“.

Belmer zitierte eine Stelle aus dem Markus-Evangelium, an deren Ende es heißt: „Seid bereit, allzeit bereit.“ Dies sei auch das Motto der Feuerwehr. „Wir Feuerwehrleute lassen jederzeit alles stehen und liegen, wenn der Piepser oder die Sirene geht. Wir wollen anderen helfen, zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen.“ Dieses „allzeit bereit“ sei wichtiger Bestandteil des Selbstverständnisses der Feuerwehr. Ein Selbstverständnis, das es in Forstern seit 150 Jahren über Generationen hinweg gebe.

Voll besetzt war das Zelt der Feuerwehr Forstern an ihrem Festtag. Im Hintergrund: die Hütte als Maibaumstüberl. © Vroni Macht

„Seit damals vor 150 Jahren bis heute war und ist die Feuerwehr eine Heimat für viele im Dorf. Ein Ort, an dem man Gleichgesinnte trifft und vieles bewegen kann, wo Freundschaften und Bekanntschaften beginnen und gepflegt werden“, sagte Pfarrer Christoph Stürzer. Er gewann zu Beginn des Gottesdienstes, musikalisch gestaltet von der Kirchenmusik Maria Tading unter Leitung von Regina Maier, dem Ausweichen ins Festzelt sogar etwas Gutes ab: Dort, an den Biertischen, sitze man sich gegenüber wie in einem Boot. Und die Feuerwehrkameraden säßen, wie die Jünger, immer wieder quasi in einem Boot und seien in der Mannschaft aufeinander angewiesen.

Um verständlich zu machen, „was Jesus uns dazu sagen kann“, hatte Stürzer eine „Seemannskiste“ mitgebracht, versperrt mit einem Zahlenschloss. Hier sollte Bürgermeister und Schirmherr Rainer Streu helfen, der ganz pragmatisch meinte: „Wir holen den Bolzenschneider, zwicken das auf und sind drin.“ Am Ende war es aber die Zahlenkombination „112“, die das Schloss öffnete. „Ja, was denn sonst?“, fragte Stürzer und holte aus der Kiste Feuerwehrstiefel, Einsatzkleidung, Helm, Strahlrohr – allesamt Gegenstände, die der Pfarrer mit Botschaften verknüpfte.

Das neue Fahnenband hat Schirmherr und Bürgermeister Rainer Streu (l.) gewidmet. Pfarrer Christoph Stürzer (2. v. r.) segnete es am Ende des Gottesdienstes, bevor Streu das Band an der Fahne befestigte (zur ganzen Ansicht rechts oben klicken). © Vroni Macht

In den Fürbitten, vorgetragen von Kathrin und Markus Fritsch, wurde unter anderem um Kraft und Ausdauer, Fantasie und Kompetenz, Mut und Gelassenheit für alle Kameraden gebeten, „um unseren Nächsten beizustehen“. Und weil manche Einsätze die Aktiven lange belasten und manchmal ihrem Tun kein Erfolg beschieden ist, lautete eine Fürbitte: „Wir bitten dich, gib die Kraft, den Misserfolg, die Ohnmacht und die Hilflosigkeit auszuhalten.“

In emotionalen Worten und musikalisch untermalt fasste Kommandant Belmer zusammen, was Feuerwehr eigentlich alles bedeute. Feuerwehr sei Kameradschaftlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Respekt, Gottvertrauen – „ja, Feuerwehr ist so viel mehr, als wir denken“.

„Gottes Schutz und Segen für unsere Feuerwehrleute“ erbat Pfarrer Stürzer, als er das neue Fahnenband der Wehr segnete. Schirmherr Streu, der selbst Feuerwehrler und etliche Jahre als Kommandant sowie Vorsitzender an der Spitze von Verein und aktiver Mannschaft gestanden ist, hat dieses Band gewidmet und befestigte es an der Fahne.

Extra fürs Jubiläum wurde das erste Einsatzfahrzeug der Forsterner Wehr wieder zum Laufen gebracht. © Vroni Macht

Da sich nach dem Gottesdienst die Sonne zumindest etwas zeigte, fand doch noch ein Umzug durch den Ort statt, begleitet von Blasmusik. Am heutigen Montag wird zum Kesselfleischessen eingeladen, am Donnerstag steigt im Maibaumstüberl die Goaßnmass- und Rüscherlparty. Am Samstag soll beim Kindernachmittag der Maibaum gestrichen werden – dann sollte er spätestens wieder an seinem Platz sein. Denn während die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag einen Diebstahlversuch abwehren konnte, seien sie in der folgenden Nacht doch noch erfolgreich gewesen, schreiben die Diebe vom Burschenverein Hohenlinden auf Instagram. Und, dass sie sich auf die Verhandlungen mit der Feuerwehr freuen.

