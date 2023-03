18-Jähriger im Vorstand der Krieger: Michael Moser ist neuer Zweiter Kassier

Von: Henry Dinger

Teilen

Geehrte und Gratulanten (v.l.): Franz Numberger, Stefan Ganghofer, Konrad Brummer (40 Jahre), Franz Wintermayr sen. (40 Jahre), Franz Wintermayr jun. (25 Jahre), Erich Wimmer (40 Jahre), Bürgermeister Rainer Streu. Nicht im Bild: Ferdinand Maurer (25 Jahre), Josef Estermann, Ludwig Falterer, Otto Huber, Walter Nagler, Erwin Urgibl (40 Jahre). © H. dinger

Der 18-Jährige Michael Moser ist neu im Vorstand der Krieger- und Reservistenkameradschaft Forstern. Vorsitzender Stefan Ganghofer appellierte in der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen vor allem an junge Leute, dem Verein beizutreten.

Forstern – „Es verdient Respekt, dass er das macht“, sagte Forsterns Bürgermeister Rainer Streu zur erfolgreichen Kandidatur Michael Mosers in den Vorstand der Krieger- und Reservistenkameradschaft Forstern. Der 18-jährige hatte sich bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung auf den neuen Posten des stellvertretenden Kassiers beworben.

Er wurde ebenso einstimmig gewählt wie Helmut Stadtler als Erster Kassier. Dessen Vorgänger Christian Haberl war nicht mehr angetreten. An der Spitze des Vereins wurde Stefan Ganghofer im Amt bestätigt, an seiner Seite Franz Numberger erneut als Stellvertreter gekürt.

Auch bei den weiteren Ämtern gibt es keine Änderungen: Schriftführerin bleibt Caroline Falterer, Reservistenbetreuer Egon Regauer, Ausschussmitglieder sind Hans Spötzl und Robert Ganghofer, Kassenprüfer Georg Wimmer und Hans Spötzl sowie erster Fahnenträger Franz Gaigl.

Letzterem dankte der Vorstand besonders, denn Gaigl trägt die Fahne schon seit mehr als 20 Jahren. „Ich habe das 2001 von meinem Taufpaten übernommen“, meinte Gaigl, „solange es geht, mache ich das“.

Der Verein hat 160 Mitglieder, darunter noch zwei Teilnehmer am letzten Weltkrieg. „Neumitglieder kamen 2022 leider keine dazu“, bedauert der Vorsitzende. Er appellierte vor allem an junge Leute, dem Verein beizutreten. „Wir brauchen Nachwuchs.“ Ganghofer gab freudig bekannt, dass man 2023 eine Frau als Neumitglied habe begrüßen können. Es gebe Vereine dieser Ausrichtung, die bis heute keine Frauen aufnehmen. „Bei uns sind sie schon lange willkommen.“

Ganghofer gab einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, zu denen die 100-Jahr-Feier des Kriegerdenkmals zählte. Bei der Kriegsgräbersammlung waren die Bürger zurückhaltend, mit etwa 3000 Euro sei man unter der Vorjahr-Summe geblieben. Grund dafür sei auch, dass die Spendenbitte per Brief erfolgt und nicht mehr persönlich an der Haustür. „Die Einzelspenden sind höher, aber die Spender werden weniger“, so Ganghofer. Mittlerweile wurde ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Der Vereinschef hofft auch auf Helfer, die heuer die zirka 1300 Briefe vorbereiten und verteilen.

Ein weiterer Höhepunkt war der Volkstrauertag. Ganghofer betonte, dass „erinnern, gedenken und mahnen“ im Mittelpunkt stünde. „Der Frieden ist nicht selbstverständlich, wie man aktuell sieht“. Die Aufgabe eines Kriegervereins diene der Friedensarbeit und nicht der Kriegsverherrlichung.

Gemeinsam wurde in der Versammlung beschlossen, den Mitgliedsbeitrag von sechs auf zehn Euro jährlich zu erhöhen. Zudem wurden treue Mitglieder geehrt.

Kontonummer für Kriegsgräberspenden: DE41 7016 9605 0004 0074 17.